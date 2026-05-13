Якушев: продление гаражной амнистии позволит оформить гаражи более 1 млн россиян
Более одного миллиона россиян смогут оформить гаражи и земельные участки под ними в течение ближайших пяти лет в случае продления срока действия «гаражной амнистии» до 1 сентября 2031 г. Об этом заявил первый вице-спикер Совета Федерации, секретарь генсовета партии Единая Россия Владимир Якушев.
Якушев отметил, что с 1 сентября 2021 г., когда федеральный закон вступил в силу, по всей стране зарегистрировали свыше 746 000 гаражей и земельных участков под ними. Действующий механизм уже подтвердил свою эффективность и востребованность среди населения.
Наибольшее количество объектов оформлено в Омской, Московской, Ленинградской, Тюменской, Саратовской областях, а также в Республике Татарстан и Пермском крае. По словам политика, статистика свидетельствует о высокой востребованности процедуры, позволяющей гражданам легализовать имущество и распоряжаться им в правовом поле.
Механизм «гаражной амнистии» направлен на упрощенное оформление прав собственности и решение проблемы бесхозных построек и земельных участков. По мнению инициаторов продления, дополнительные сроки позволят большему числу граждан завершить оформление документов, поскольку действующий период программы истекает 1 сентября 2026 г.
12 мая правительство России поддержало законопроект о продлении «гаражной амнистии». В отзыве подтверждается положительный эффект механизма. Кабмин при этом указал, что с момента начала амнистии в законодательство были внесены изменения – в частности, появилось понятие «гаражи для собственных нужд», которые необходимо учесть в тексте инициативы.
Законопроект внесли на рассмотрение Госдумы в феврале 2026 г. первый вице-спикер Совета Федерации Владимир Якушев и глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.