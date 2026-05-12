Кабмин поддержал проект о продлении «гаражной амнистии» до 2031 года
Правительство России поддержало законопроект о продлении «гаражной амнистии» до 1 сентября 2031 г. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на отзыв кабмина.
В отзыве подтверждается положительный эффект амнистии. По данным Росреестра, с момента введения упрощенного порядка оформления (с 1 сентября 2021 г.) зарегистрировано уже 249 000 гаражей и более 496 000 земельных участков. В правительстве отметили, что механизм востребован гражданами, позволяя оформить права на строения, находящиеся в длительном пользовании.
Кабмин при этом указал, что с момента начала амнистии в законодательство были внесены изменения – в частности, появилось понятие «гаражи для собственных нужд», которые необходимо учесть в тексте инициативы.
Законопроект внесли на рассмотрение Госдумы в феврале 2026 г. первый вице-спикер Совета Федерации Владимир Якушев и глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.
«Гаражная амнистия» начала действовать в России с сентября 2021 г. Она распространяется на гаражи, построенные до 30 декабря 2004 г. Их можно зарегистрировать по упрощенному механизму оформления земельных участков. Действие упрощенного порядка, по действующей редакции, истекает 1 сентября 2026 г.