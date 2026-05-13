Правительство поддержало продление «гаражной амнистии» до 2031 года

Правительство поддержало продление «гаражной амнистии» до 2031 годаОформление прав собственности осложняют отсутствие или утрата документов
Действие «гаражной амнистии», которая позволяет гражданам оформить в собственность гаражи, построенные до вступления в силу Градостроительного кодекса РФ, продлится до 1 сентября 2031 г. Ее срок должен был истечь в сентябре текущего года. Такую инициативу одобрила правительственная комиссия по законопроектной деятельности. Об этом сообщили «Ведомостям» два источника: один – близкий к комиссии, второй – в Белом доме.
Изменения предлагается внести в закон о введении в действие Земельного кодекса РФ. Авторами законопроекта стали первый зампредседателя Совета Федерации и секретарь генсовета «Единой России» Владимир Якушев и глава думского комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников («Единая Россия»).
Закон о «гаражной амнистии» действует в РФ с 2021 г. Согласно ему, оформить в собственность можно только капитальные одноэтажные гаражи без жилых помещений, построенные до 30 декабря 2004 г. Помимо этого можно зарегистрировать права на земельные участки под гаражами. При этом амнистия не распространяется на самострои, гаражи-«ракушки» (разборные и быстровозводимые металлические гаражи. – «Ведомости») вне кооперативов и подземные паркинги в многоэтажках.
В качестве подтверждения могут использоваться документы, в которых указан год постройки гаража и подтверждается право владения объектом. К таким документам относятся решения органов власти или предприятий о предоставлении земельного участка, в том числе советского периода, технический паспорт или документы технической инвентаризации, бумаги об оплате пая (денежный взнос. – «Ведомости») в гаражном кооперативе, договоры о подключении к инженерным сетям и др.
В пояснительной записке к законопроекту со ссылкой на данные Росреестра говорится, что с момента вступления «гаражной амнистии» в силу в РФ были зарегистрированы права собственности на 746 000 гаражей и земельных участков под ними. В феврале Крашенинников отмечал, что этот механизм позволил тысячам граждан стать полноправными собственниками своего имущества, защитить его от сноса, получить возможность передавать по наследству или продавать в правовом поле. С учетом масштаба задачи и количества незарегистрированных объектов упрощенный порядок регистрации необходимо сохранить еще на пять лет, подчеркивал он (цитата по пресс-службе «Единой России»).
В отзыве правительства говорится, что после начала «гаражной амнистии» в законодательстве появились новые понятия, в том числе гаражи для собственных нужд (не должны использоваться для предпринимательской деятельности. – «Ведомости»). Эти изменения необходимо также учесть в законопроекте, отмечено там же.
Во время действия «гаражной амнистии» граждане столкнулись с тем, что сроки оформления гаражей в среднем занимают полгода, говорит гендиректор Центрального кадастрового агентства Александра Кортышева. Помимо этого закон изначально не учел специфику двухэтажных гаражей: владельцы помещений на первом и втором этажах не могли оформить землю под ними в собственность, потому что юридически такое строение считается единым, рассказала она. На практике амнистия также перекладывает расходы за регистрацию объектов и земли на плечи граждан, от которых требуется оплачивать кадастровые и геодезические работы, а также госпошлины за оформление недвижимости, отметила Кортышева.
Граждане сталкиваются с отсутствием первичных документов о гараже и земле под ним, говорит адвокат Оксана Грикевич. Бывает, что решения исполнительных комитетов (орган власти местных советов народных депутатов в СССР. – «Ведомости») в 1970–1980-х гг. о выделении земли кооперативам утеряны или хранятся фрагментарно, отметила она. Именно поэтому доказать, что гараж построен до введения в действие Градостроительного кодекса РФ, бывает крайне сложно, продолжила Грикевич. Особенно эта проблема касается крупных городов, где земельные отношения в 1990-х гг. оформлялись непоследовательно, добавила она.