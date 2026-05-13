Правительство поддержало продление «гаражной амнистии» до 2031 года

В пояснительной записке к законопроекту со ссылкой на данные Росреестра говорится, что с момента вступления «гаражной амнистии» в силу в РФ были зарегистрированы права собственности на 746 000 гаражей и земельных участков под ними. В феврале Крашенинников отмечал, что этот механизм позволил тысячам граждан стать полноправными собственниками своего имущества, защитить его от сноса, получить возможность передавать по наследству или продавать в правовом поле. С учетом масштаба задачи и количества незарегистрированных объектов упрощенный порядок регистрации необходимо сохранить еще на пять лет, подчеркивал он (цитата по пресс-службе «Единой России»).