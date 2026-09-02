Новый учебный год начался с нападения школьницы на педагога в Канске

Председатель правления Союза саморегулируемых организаций негосударственной сферы безопасности и вице-президент Ассоциации «Школа без опасности» Сергей Силивончик считает, что «наличие нормативной базы еще не означает ее исполнения». Одной из основных проблем он называет отсутствие комплексного подхода к безопасности. Нельзя сводить ее исключительно к работе охранника. «Например, возникает конфликт, который не замечает преподаватель. Семья тоже не обращает на него внимания, психолог своевременно не оказывает помощь», – объясняет эксперт. В итоге подросток не получает необходимой поддержки и в интернете попадает в среду, где романтизируется криминал. По его словам, там ребенок может получить инструкции по совершению преступления и прийти в школу уже «с определенными намерениями». Однако в случае трагедии виноватым в первую очередь окажется охранник, мимо которого он прошел с оружием.