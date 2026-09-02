Новый учебный год начался с нападения школьницы на педагога в Канске

Новый учебный год начался с нападения школьницы на педагога в КанскеВ августе Росгвардия проверила готовность и безопасность учебных заведений страны
Новый учебный год начался с происшествия в Красноярском крае. Пятеро детей и двое взрослых пострадали в результате нападения ученицы в одной из школ в Канске, сообщил региональный минздрав. Накануне 1 сентября Росгвардия проводила проверки школ в разных регионах. Кто и как должен охранять учащихся и педагогов, разбирались «Ведомости».
Инцидент в Канске произошел во время линейки школы № 2 по случаю начала учебного года. По данным СМИ, семиклассница пришла туда с ножом и газовым баллончиком. После начала мероприятия она распылила газ, а затем попыталась напасть на педагога. В итоге пострадали семь человек – они были осмотрены, получили необходимую медицинскую помощь и направлены на амбулаторное наблюдение. В своем Telegram-канале Следственный комитет (СК) по Красноярскому краю и Республике Хакасия отчитался о возбуждении уголовного дела по этому происшествию.
В августе Росгвардия и другие ведомства проверяли готовность школ, колледжей и вузов к учебному году, включая антитеррористическую защищенность, работу охраны, пропускной режим и технические средства безопасности. Например, в Иркутской области ведомство сообщило о проверке 909 образовательных организаций – 830 школ и 79 учреждений среднего профессионального образования.
В Санкт-Петербурге и Ленинградской области к 17 августа сотрудники Росгвардии посетили более 1200 образовательных организаций и выявили 42 нарушения. В Липецкой области проводились беседы с сотрудниками школ и охранных организаций о соблюдении пропускного режима и требований антитеррористической защищенности.
В Белгородской области 18 и 19 августа прошли учения более чем в 1100 образовательных организациях, включая школы, колледжи, детские сады и педагогические вузы. Росгвардия сообщала, что в ходе тренировок проверялись системы экстренного оповещения, пропускной режим, техническая укрепленность объектов и готовность персонала к эвакуации. Что касается Красноярского края, то известно лишь об учениях в 108 школах и 130 детских садах в самом Красноярске. В целом по региону данные не обнародованы.
Представитель Минобрнауки сообщил «Ведомостям», что все российские университеты, подведомственные министерству, готовы к новому учебному году в части обеспечения комплексной безопасности. Образовательная инфраструктура и территории вузов прошли проверку по критериям антитеррористической защищенности. Помимо этого проводились инструктажи по антитеррористической защищенности и пожарной безопасности, а также тренировки с персоналом вузов. Студенты пройдут их в первой декаде сентября, добавил он. Министерство просвещения, в свою очередь, на момент публикации материала не ответило на запрос «Ведомостей». «Ведомости» также запросили комментарии Росгвардии.
Наличие документов еще не значит выполнение норм
С декабря 2015 г. государство активно занимается безопасностью образовательных и социальных учреждений, говорит в беседе с «Ведомостями» заместитель председателя комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный («Единая Россия») По его словам, за это время появились профессиональные и национальные стандарты, были приняты законы и подзаконные акты, а контроль в этой сфере существенно усилился. «Самое главное, что сейчас все понимают: на первом месте стоит безопасность человека. Тумбочки и столы – потом», – заявил он. Полностью исключить инциденты пока не удалось, но их стало существенно меньше, признал депутат. Для дальнейшего снижения рисков необходимо совершенствовать систему исполнения законодательства и контроля за его соблюдением, считает он.
Председатель правления Союза саморегулируемых организаций негосударственной сферы безопасности и вице-президент Ассоциации «Школа без опасности» Сергей Силивончик считает, что «наличие нормативной базы еще не означает ее исполнения». Одной из основных проблем он называет отсутствие комплексного подхода к безопасности. Нельзя сводить ее исключительно к работе охранника. «Например, возникает конфликт, который не замечает преподаватель. Семья тоже не обращает на него внимания, психолог своевременно не оказывает помощь», – объясняет эксперт. В итоге подросток не получает необходимой поддержки и в интернете попадает в среду, где романтизируется криминал. По его словам, там ребенок может получить инструкции по совершению преступления и прийти в школу уже «с определенными намерениями». Однако в случае трагедии виноватым в первую очередь окажется охранник, мимо которого он прошел с оружием.
Физически невозможно досмотреть вещи каждого школьника, подчеркивает Силивончик. «Мы проводили эксперимент: охранник вручную осматривал вещи всех учащихся, на которых срабатывали рамки», – рассказывает он. После того как из-за этого уроки начали задерживаться примерно на 40 минут, эксперимент пришлось прекратить. Рассчитывать только на досмотр и технические средства невозможно, уточнил он. Поэтому безопасность должна включать не только работу охраны, но и взаимодействие педагогов, семей, психологов, правоохранительных органов и других служб.
Денег хватит только на дедушку с дубинкой
Председатель общероссийской организации «Право на оружие» и руководитель Национального центра оружейной политики Вячеслав Ванеев считает, что действующая система не обеспечивает необходимого уровня защиты. Сейчас нормы безопасности – это про видимость обеспечения безопасности, а не про саму безопасность, заявил он. По мнению Ванеева, школы должны охраняться государством – сотрудниками полиции и Росгвардии. Сейчас ведомство вовлечено в работу частных охранных предприятий (лицензирует и контролирует ЧОПы. – «Ведомости»), но само не охраняет школы. На «нищий» школьный бюджет невозможно нанять охранника с лицензией и оружием, денег хватит только на дедушку с дубинкой и тревожной кнопкой, говори эксперт.
Силивончик тоже видит проблему в финансировании. По его словам, в большинстве регионов России отсутствует целевое финансирование охраны соцучреждений. В итоге школа оказывается перед выбором: покрасить стены, заменить окна, отремонтировать туалет или нанять качественную охрану, пояснил он. Охранные услуги – это услуги, где есть поставщики – как плохие, так и хорошие. «Когда задача стоит сэкономить, качество услуг не в приоритете», – добавил он. В результате в сфере безопасности социальных учреждений добросовестные организации вытесняются компаниями, предлагающими услуги по минимальной цене.
Прочие проблемы
Если говорить о других угрозах безопасности школьников, студентов и их педагогов, то выделить можно теракты и военные атаки. Однако здесь основная задача лежит на силовых структурах. Террористическому акту часто предшествует этап подготовки, и на этом этапе основная роль принадлежит силовым структурам, согласны все опрошенные эксперты. Если подготовительные действия не выявлены заранее, возможности предотвратить преступление непосредственно перед нападением значительно сокращаются.
Из-за угрозы атак БПЛА в ряде регионов изменили формат празднования 1 сентября. Например, в Свердловской области в отдельных школах праздничные линейки отменили либо перенесли с улицы в помещения. В Кировской области власти заранее рекомендовали проводить торжественные мероприятия внутри школ, также ссылаясь на угрозы БПЛА и ракетной опасности. При этом в школах создаются кризисные команды, а в рамках учений отрабатываются различные сценарии, включая теракты и атаки беспилотников. Августовские учения как раз были направлены на проверку такой готовности, отметил Силивончик.