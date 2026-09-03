Действие документов об инвалидности в приграничье продлят

Правительство предлагает до 1 апреля 2027 г. продлить действие документов об инвалидности и степени утраты профессиональной трудоспособности для граждан, проживавших или работавших по состоянию на 1 июля 2026 г. в отдельных муниципалитетах Белгородской, Курской и Брянской областей, а также Крыма и Севастополя. Соответствующий проект постановления опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов. Мера коснется документов, срок действия которых истекает с 1 июля 2026 г. до 1 января 2027 г.