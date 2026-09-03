Действие документов об инвалидности в приграничье продлят

Действие документов об инвалидности в приграничье продлятРанее аналогичную меру применили в отношении жителей новых территорий
Правительство предлагает до 1 апреля 2027 г. продлить действие документов об инвалидности и степени утраты профессиональной трудоспособности для граждан, проживавших или работавших по состоянию на 1 июля 2026 г. в отдельных муниципалитетах Белгородской, Курской и Брянской областей, а также Крыма и Севастополя. Соответствующий проект постановления опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов. Мера коснется документов, срок действия которых истекает с 1 июля 2026 г. до 1 января 2027 г.
Необходимость особого порядка в пояснительной записке связывается с увеличением числа беспилотных атак на этих территориях в период проведения спецоперации. Продление действующих документов позволит снизить нагрузку на медорганизации по проведению обследований, необходимых для медико-социальной экспертизы граждан, у которых заканчивается установленный срок инвалидности или степени утраты профессиональной трудоспособности.
Особый порядок
27 августа уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова писала в своем в Telegram-канале, что около 110 000 человек на вышеуказанных территориях еще не переоформили документы по инвалидности. Среди причин она называла в том числе нехватку специалистов, длительное ожидание приема и утрату медицинских документов. Лантратова предложила сдвинуть срок до конца 2027 г.
До 1 апреля 2027 г. также предлагается признавать действующими индивидуальные программы реабилитации или абилитации инвалидов и детей-инвалидов и программы реабилитации пострадавших в результате несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, если срок их действия истекает с 1 июля 2026 г. до 1 января 2027 г.
Меры соцподдержки и обеспечение по обязательному социальному страхованию предполагается продлевать на основании этих документов и соответствующих сведений. В пояснительной записке говорится, что это планируется делать в проактивном режиме. До 1 февраля 2027 г. Социальный фонд должен будет проинформировать граждан, которым продлили меры поддержки, о необходимости пройти медико-социальную экспертизу.
В случае принятия постановление вступит в силу со дня официального опубликования, будет распространяться на правоотношения, которые возникли с 1 июля 2026 г., и действовать до 1 апреля 2027 г.
География продления действия документов
Масштабы атак на приграничные территории, особенно Белгородскую область, сильно возросли, говорит политолог Владимир Слатинов. Воздушные тревоги, повреждение инфраструктуры, ограничение движения и риски для граждан делают даже обычное посещение медицинского учреждения или прохождение комиссии проблемой, добавил президент Центра развития региональной политики Илья Гращенков. Согласно данным регионального оперштаба, за последний месяц произошли две крупные атаки на Белгородскую область с большим числом пострадавших. Так, 9 августа пятеро человек погибли, ранения получили 25, включая двоих детей. После атаки 30 августа на регион трое погибли, пострадали 35 человек, включая четверых детей.
Более того, въезд и выезд из некоторых приграничных населенных пунктов небезопасен, отметил член комитета Совета Федерации по соцполитике Игорь Кастюкевич. Также у части жителей разрушены или повреждены дома, поэтому документы нередко бывают уничтожены огнем вместе с остальными вещами, сказала зампредседателя комитета Совета Федерации по соцполитике Дарья Лантратова. Помимо этого есть проблемы дефицита кадров в сфере здравоохранения и сохраняющегося бумажного документооборота, добавила сенатор.
«Ведомости» направили запрос в Минтруд, чтобы уточнить, сколько граждан потенциально смогут воспользоваться предлагаемым порядком продления документов.