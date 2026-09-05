От гниющих початков до мертвых воробьев: самые громкие аграрные провалы

С 1 июня 1962 г. розничные цены на мясо и птицу выросли в среднем на 30%, на сливочное масло – на 25%. На хлеб решено было ввести ограниченную продажу – не более 2,5 кг в одни руки. На следующий день работники электровозостроительного завода в Новочеркасске вместе с семьями вышли на митинг против роста цен и с требованиями повышения зарплаты. Чтобы сдержать многотысячную толпу, в город были стянуты войска. Когда люди попытались прорваться к зданию горисполкома, по ним открыли огонь. Только по официальным данным тогда погибли 26 человек, 87 ранены. Позже суд приговорил семерых участников акции к смертной казни, более ста были отправлены в лагеря. Информацию об инциденте строго засекретили.