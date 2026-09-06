«Ведомости» вас не забудут: 27 лет назад вышел первый номер нашей газеты

«Ведомости» вас не забудут: 27 лет назад вышел первый номер нашей газетыВ день рождения нас поздравляют читатели
- Сергей Анохин, «Вымпелком»: «Спасибо за неудобные вопросы»
- Светлана Баланова, «Национальная медиа группа»: «Ключевой институт бизнес-коммуникаций»
- Светлана Володина, Федеральная палата адвокатов: «Пространство для аргументов»
- Алексей Дюмин, Госсовет РФ: «Газете доверяют представители власти»
- Владимир Евтушенков, АФК «Система»: «Считайте меня преданным поклонником»
- Даниил Егоров, ФНС: «Сохраняете культуру работы с информацией»
- Александр Жаров, «Газпром-медиа»: «Заслуженно пользуется репутацией надежного источника»
- Наталья Касперская, ГК InfoWatch: «Помню, когда страницы были персикового цвета»
- Татьяна Ким, Wildberries: «Как чутко газета чувствует время»
- Андрей Клишас, Совет Федерации: «Высокие стандарты объективности и достоверности»
- Алексей Комиссаров, Президентская академия: «Темы неизменно отличаются глубиной»
- Игорь Краснов, Верховный суд: «Верность традиционной печати»
- Дмитрий Ливанов, МФТИ: «Авторитетный источник для тех, кто принимает решения»
- Александр Михеев, «Рособоронэкспорт»: «Флагман отечественной деловой журналистики»
- Михаил Осеевский, «Ростелеком»: «Стали частью жизни российского бизнеса»
- Элла Памфилова, ЦИК РФ: «Заслуженное доверие миллионов читателей»
- Хачатур Помбухчан, «Мегафон»: «Гордимся, что наши пути пересекаются»
- Алексей Репик, «Деловая Россия»: «Высокая планка для всего медиарынка»
- Борис Титов, спецпредставитель президента РФ: «Будем дружить и дальше»
- Александр Файн, А1: «Аудитория с предвкушением ждет каждый выпуск»
- Максут Шадаев, Минцифры РФ: «Ориентир для бизнеса, власти и общества»
- Карен Шахназаров, «Мосфильм»: «На вас ссылаются, спорят, но главное – уважают»
- Александр Шохин, РСПП: «Показываете реальную картину деловой жизни без прикрас»
Сегодня у «Ведомостей» день рождения. Впервые она увидела свет 7 сентября 1999 года, ровно 27 лет назад. С тех пор вышло еще 6540 номеров. Спасибо всем, где делал газету и продолжает ее выпускать. И, конечно, нашим читателям.
Сергей Анохин, гендиректор «Вымпелкома» (бренд «Билайн»)
«Ведомости» – одно из немногих изданий, по которым бизнес сверяет часы. За 27 лет своей истории газета научила рынок разговаривать на языке фактов, а компании – отвечать за свои слова. «Билайну» это особенно близко: доверие невозможно построить быстро, его выстраивают годами и ежедневными решениями.
Поздравляю команду издания с днем рождения. Спасибо за точность, за неудобные вопросы и за то, что все эти годы держите планку. Желаю редакции сильных текстов и благодарных читателей!
Светлана Баланова, гендиректор холдинга «Национальная медиа группа»
Уважаемые коллеги! Поздравляю вас с днем рождения «Ведомостей».
На фоне стремительной трансформации медиасреды «Ведомости» остаются фундаментальным элементом деловой журналистики России и ключевым институтом бизнес-коммуникаций. Ваша редакция демонстрирует высокий профессиональный подход: способность сочетать глубину анализа с безупречной достоверностью фактов, что формирует кредит доверия со стороны делового сообщества, органов власти и широкой аудитории.
Желаю команде дальнейших профессиональных успехов, реализации амбициозных проектов и устойчивого развития.
Светлана Володина, президент Федеральной палаты адвокатов РФ
Мне доводилось быть и героем большого интервью издания, и автором «Мнения», и я хорошо знаю: разговор с «Ведомостями» редко заканчивается там, где заканчивается вопрос журналиста. Здесь умеют заставить читателя посмотреть на проблему шире и продолжить размышлять о ней уже после прочтения статьи. Для профессионального сообщества особенно ценно, когда СМИ не упрощает сложные темы, а оставляет пространство для аргументов, сомнений и разных точек зрения. Желаю «Ведомостям» сохранять это редкое качество – интерес к сути, а не только к событию.
Алексей Дюмин, помощник президента, секретарь Госсовета РФ
Поздравляю вас и весь коллектив редакции с 27-летием газеты!
Уже без малого три десятилетия «Ведомости» остаются одним из самых авторитетных деловых изданий страны. Газете доверяют представители власти, предприниматели, аналитики и все, кому необходимо знать, что происходит в экономике, политике и других сферах жизни.
Спасибо вам за профессионализм, верность журналистике и своей аудитории, оперативность и точность в работе.
Желаю вам всем крепкого здоровья, благополучия, творческих успехов, новых ярких публикаций и медиапроектов, преданных и благодарных читателей!
Владимир Евтушенков, основатель АФК «Система»
«Ведомости» – пожалуй, одна из самых любимых моих газет. Начинаю с ней каждый день: за завтраком, в дороге, а если спешу, обязательно дочитываю вечером. Считайте меня действительно преданным поклонником.
Желаю изданию как можно больше таких читателей – тех, кто ценит качественную деловую информацию и от души радуется тому, что за 27 лет «Ведомости» сохранили и актуальность, и остроту.
Даниил Егоров, руководитель Федеральной налоговой службы
Дорогие друзья!
От имени Федеральной налоговой службы и от себя лично поздравляю руководство и редакцию газеты «Ведомости» с 27-летием.
Газета «Ведомости» занимает особое место в истории российской деловой журналистики. За годы работы издание стало авторитетной площадкой для профессионального диалога между бизнесом, государством и экспертным сообществом.
В основе вашего успеха – слаженная работа команды. Вы сохраняете традиции отечественной периодической печати и культуру работы с информацией, продолжая следовать высоким стандартам журналистики.
Благодаря глубокой аналитике и объективной подаче информации газета «Ведомости» помогает аудитории лучше понимать экономические процессы, а дискуссии на ее страницах становятся по-настоящему предметными и конструктивными.
Желаю редакции и всему коллективу газеты новых успехов, творческих удач и благополучия! Пусть ваше издание и дальше остаётся надёжным источником аналитики и пространством для содержательного разговора о ключевых событиях в жизни общества.
Александр Жаров, гендиректор холдинга «Газпром-медиа»
Поздравляю коллектив знаменитого делового издания «Ведомости» с 27-летием!
Ваше издание совершенно заслуженно пользуется репутацией авторитетного и надежного источника деловой информации, отличаясь глубиной анализа, объективностью и высоким профессионализмом.
Желаю вашему коллективу дальнейших успехов, приумножения аудитории, реализации новых медиапроектов и, конечно, устойчивого развития печатного издания и цифровых ресурсов.
Наталья Касперская, президент ГК InfoWatch и сооснователь «Лаборатории Касперского»
Поздравляю дорогую газету «Ведомости» с днем рождения. Я помню эту газету с тех времен, когда ее страницы были персикового цвета, тогда я часто читала ее по утрам. Сейчас это происходит реже – у многих изданий появились онлайн-версии, стало много разных электронных каналов коммуникаций. Тем не менее, желаю изданию успеха, широкой и все более растущей аудитории, интересных публикаций и долгих лет жизни.
Татьяна Ким, основатель Wildberries, глава RWB
Дорогая редакция! Сердечно поздравляю вас с днем рождения. Больше четверти века вы задаете стандарты качества деловой журналистики, формируете культуру ответственного отношения к фактам и являетесь надежным ориентиром в мире бизнеса и экономики. Отдельно хочется отметить, как чутко газета чувствует время: вы не просто идете в ногу с эпохой, но и смело запускаете новые современные форматы, развиваете аналитические спецпроекты, конференции и онлайн-платформы, оставаясь источником глубокой экспертизы и живой дискуссии. Желаю вам неиссякаемой творческой энергии, интересных спикеров, громких и честных материалов, а главное — всегда оставаться любимой газетой для всех, кто привык мыслить и принимать решения, опираясь на проверенные факты.
Андрей Клишас, председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству
Примите самые искренние и сердечные поздравления по случаю дня рождения вашего издания! Первый номер газеты «Ведомости» вышел 7 сентября 1999 г., и за эти 27 лет ваша команда прошла впечатляющий путь становления и развития, заслужив репутацию одного из самых авторитетных источников информации о бизнесе и экономике в России.
Ваша работа – это ежедневный вклад в развитие деловой журналистики, оперативное освещение событий и создание качественных публикаций. Вы не только адаптировались к стремительно меняющемуся медиапространству, но и стали его активным участником, задавая высокие стандарты объективности и достоверности. От всей души желаю вам новых профессиональных вершин и благодарной аудитории. Пусть каждый номер газеты неизменно подтверждает репутацию надежного источника, а проекты задают тренды в деловой журналистике!
Алексей Комиссаров, ректор РАНХиГС (Президентской академии)
Поздравляю коллектив газеты «Ведомости» с днем рождения!
За почти 30 лет своей работы издание по праву заняло особое место среди ведущих деловых СМИ страны, заслужило авторитет у профессионального сообщества и широкой читательской аудитории.
Президентская академия высоко ценит сложившееся взаимодействие с изданием. Наши эксперты регулярно публикуются на страницах «Ведомостей» с комментариями и экспертными оценками. Особенно ценим интерес редакции к сложным и значимым вопросам: темы, которые предлагают «Ведомости», неизменно отличаются глубиной и требуют серьезного профессионального осмысления.
Желаю вашему коллективу новых вершин, интересных проектов и неизменно высокого доверия читателей!
Игорь Краснов, председатель Верховного суда России
От имени судейского сообщества и от себя лично поздравляю вас со знаменательной датой – 27-летием со дня выхода первого номера газеты «Ведомости».
История вашего издания это пример слаженной и профессиональной работы. За каждой публикацией стоит кропотливый труд редакционной команды и пула экспертов. Сегодня, когда мир стремительно меняется, а информационные потоки множатся, особенно ценно ваше неизменное следование классическим принципам журналистики. Объективность, взвешенность, глубокая аналитика и искренняя ориентированность на интересы России и ее граждан – это тот актив, который делает «Ведомости» авторитетным СМИ мире финансов и политики.
Безусловно, для читателей важно, что вы не только смотрите в будущее, но и бережно храните верность традиционной печати и лучшим канонам делового стиля. Такой баланс залог востребованности и высокого доверия.
От всей души желаю коллективу газеты новых профессиональных побед, неисчерпаемой энергии, вдохновения и благополучия!
Дмитрий Ливанов, ректор МФТИ
Поздравляю газету «Ведомости» с 27-летием!
Сегодня «Ведомости» – ведущая деловая газета России, пространство для обсуждения самых актуальных вопросов развития науки, технологий и образования. Издание служит авторитетным источником информации для тех, кто принимает решения в этих сферах.
МФТИ и «Ведомости» связывает многолетнее сотрудничество. Для университета особенно важно, что журналисты издания помогают рассказывать широкой аудитории о сложных исследованиях и перспективных разработках. Благодаря такому взаимодействию научные результаты получают практическое продолжение и превращаются в технологические решения с высоким экономическим потенциалом.
Желаю коллективу газеты новых профессиональных достижений, интересных тем и неизменно высокой оценки читателей!
Александр Михеев, гендиректор «Рособоронэкспорта»
Поздравляю вас с годовщиной со дня основания газеты «Ведомости» в 1999 г.
Стартовав в турбулентное для нашей страны время, на острие смены эпох политике, экономике и финансах, ваше издание стало одним из флагманов отечественной деловой журналистики, оперативно освещая важнейшие для страны и мира события сквозь призму замечательных талантов и вдумчивого экспертного анализа, в том числе в такой объективно сложной, тонкой и ответственной сфере, как международное военно-техническое сотрудничество.
Пульс редакции бьётся, пока горят глаза творцов-летописцев! В связи с чем желаю вашему высокопрофессиональному коллективу неиссякаемого источника вдохновения и созидательного азарта в работе!
Михаил Осеевский, президент «Ростелекома»
За уже более чем четверть века «Ведомости» стали частью жизни российского бизнеса. Взвешенный подход, профессионализм, эксклюзивность – очень правильные принципы редакции. Отдельная благодарность «Ведомостям» за пристальное внимание, которое издание традиционно уделяет цифровой экономике, телекому и ИТ. Это важно всей отрасли и мы всегда с интересом следим за вашими публикациями.
Элла Памфилова, председатель ЦИК России
От имени ЦИК России и от себя лично сердечно поздравляю коллектив газеты «Ведомости» с 27-летием со дня основания!
За эти годы ваше издание стало одним из самых авторитетных источников деловой и политической информации в стране. Ваша объективность, профессионализм и глубокий анализ событий снискали заслуженное доверие миллионов читателей. Особо хочу отметить вашу роль в освещении избирательного процесса и в повышении правовой культуры граждан.
Желаю вам новых творческих успехов, интересных материалов и благополучия каждому сотруднику. Пусть ваша газета и впредь остается качественным источником объективной информации. С праздником!
Хачатур Помбухчан, гендиректор «Мегафона»
Поздравляю редакцию «Ведомостей» с днем рождения!
За почти три десятилетия ваш труд стал эталоном деловой журналистики, а издание заслуженно удерживает статус одного из самых авторитетных источников информации для бизнеса и государства. В эпоху стремительной цифровой трансформации роль качественной журналистики, способной разбираться в сложных технологических и экономических трендах, становится как никогда важной.
Мы гордимся тем, что наши пути пересекаются практически каждый день. За эти годы мы вместе пережили эволюцию телекоммуникационной отрасли: от первых шагов мобильной связи до повсеместного внедрения 4G и переход к эпохе 5G. Спасибо, что остаетесь верными своему делу диалога бизнеса и общества и помогаете доносить до своих читателей суть технологических прорывов и их влияния на экономику страны. Желаю редакции неиссякаемого вдохновения, смелых идей и новых профессиональных высот.
Алексей Репик, председатель «Деловой России»
За 27 лет «Ведомости» стали не просто главным источником деловой информации, но и настоящим эталоном качественной, объективной и глубокой журналистики. Ваша аналитика, точность в деталях и умение видеть суть экономических процессов задают высокую планку для всего медиарынка.
Благодаря вашей работе многочисленные, но разрозненные экономические сигналы превращаются в проверенные новости и экспертизу, востребованные бизнес-сообществом.
У коллектива «Ведомостей» есть все необходимые компетенции, чтобы не гнаться за скорой отдачей от «горячих» новостей, а подобно предпринимателям, идти по пути наращивания добавленной стоимости своей аналитики, инвестируя человеческий, репутационный, технологический капитал в современные мультимедийные продукты.
Желаю команде издания сохранять баланс ньюсмейкерской смелости и глубины экспертизы, который отличает подлинных мастеров своего дела!
Борис Титов, спецпредставитель президента РФ
Друзья, примите мои самые искренние поздравления с днем рождения!
27 лет – это очень много. За плечами вашей газеты большая история, и я рад, что причастен к ней на разных ее этапах. А сегодня меня отдельно радует, что «Ведомости» относятся к тем изданиям, которые отслеживают ESG-повестку особенно внимательно. Будем дружить и дальше.
Долгих вам лет, неиссякаемой энергии и новых свершений.
Александр Файн, владелец и генеральный директор А1
Деловая журналиста – сложная сфера. Важно разбираться на уровне эксперта в мельчайших подробностях бизнеса и вопросов, о которых пишешь, а ведь нужно еще написать так, чтобы было понятно и интересно. «Ведомостям» это всегда удавалось. Высочайший журналистский профессионализм редакции, следование высоким принципам этики, интереснейшие темы и спикеры обернулись для газеты феноменальным доверием аудитории, которая с предвкушением ждет каждый выпуск и с ажиотажем пересылает друг другу ссылки на материалы, чтобы затем обсудить. Поздравляю каждого сотрудника «Ведомостей» с днем рождения издания и желаю оставаться рупором деловых сенсаций!
Максут Шадаев, министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций
Рад поздравить замечательный коллектив и всех читателей газеты «Ведомости» с днем рождения вашего издания.
«Ведомости» заслуженно считаются одним из самых авторитетных деловых СМИ в России. Профессионализм ваших корреспондентов, глубина аналитических колонок и острота эксклюзивных материалов во многом формируют современную информационную повестку. В эпоху медийного шума и засилия фейковых новостей вы остаетесь ориентиром для бизнеса, власти и общества – именно благодаря вашей работе читатели получают не просто новости, а понимание трендов, вызовов и возможностей.
Желаю вам новых идей, смелых проектов и успешного воплощения амбициозных планов. Пусть ваш труд продолжает вдохновлять и объединять тех, кто строит будущее страны. С праздником!
Карен Шахназаров, гендиректор киноконцерна «Мосфильм»
Дорогие друзья! От лица киноконцерна «Мосфильм» и от себя лично сердечно поздравляю коллектив газеты «Ведомости» с днем рождения издания!
По историческим меркам «Ведомости» – молодое издание, которое только входит в пору своего творческого и интеллектуального расцвета. Однако этот факт только подчеркивает тот профессиональный рывок, который вам удалось совершить за относительно короткий срок. Вы не просто заявили о себе, вы заняли прочную нишу в мире качественной деловой журналистики и сумели завоевать доверие самой требовательной аудитории.
Сегодня «Ведомости» – это гораздо больше, чем просто новости. Это полноценная аналитическая платформа, на которую ориентируются профессионалы из самых разных сфер: от финансового сектора до государственного управления, от науки до культуры. Ваши материалы регулярно цитируются ведущими СМИ, а экспертные мнения ваших авторов становятся основой для серьезных управленческих решений. На вас ссылаются, с вами спорят, но самое главное – вас уважают. А это значит, что газета выполняет свою главную миссию – активно и ответственно влияет на формирование общественного мнения, задает высокую планку для обсуждения ключевых вопросов.
Ваша репутация – это результат ежедневного кропотливого труда, ответственности каждого журналиста и редактора. Мы понимаем, как непросто сохранять объективность и держать руку на пульсе событий, оставаясь при этом безупречно точными и честными перед своим читателем. Уверен, что «Ведомости» и впредь будут неуклонно придерживаться заданного курса, оставаясь верными своим принципам. Высокая профессиональная планка, которую вы установили, – это не просто традиция, это ваш фирменный знак.
Желаю коллективу газеты неиссякаемой энергии, роста аудитории, вдохновения и новых ярких проектов!
Александр Шохин, президент Российского союза промышленников и предпринимателей:
От имени Российского союза промышленников и предпринимателей и от себя лично поздравляю «Ведомости» с 27-летием!
27 лет – солидный срок для медиа в наше стремительное время. И «Ведомости» уверенно сохраняют флагманские позиции – они по-прежнему задают планку: не гонятся за громкими заголовками, а дают бизнесу то, что реально нужно, ясную аналитику, трезвый взгляд и четкие ориентиры.
В РСПП мы особенно ценим, что вы регулярно поднимаете вопросы регулирования, налоговой и промышленной политики, мер поддержки, даете слово экспертам и представителям делового сообщества. Площадки для диалога бизнеса и власти, которые вы создаете на страницах газеты, помогают обозначить проблему и двигаться к ее решению. Именно такие форматы позволяют донести до регуляторов реальные запросы предпринимателей совместно искать сбалансированные подходы – и это особенно важно в периоды масштабных экономических изменений.
Для РСПП «Ведомости» – надежный партнер: вы показываете реальную картину деловой жизни без прикрас, но и без излишнего драматизма. Ваш медиаресурс стал одним из рабочих каналов коммуникации между предпринимательским сообществом и государством – и эта роль по-настоящему значима.
Желаю коллективу «Ведомостей» не терять этой профессиональной хватки, запускать еще больше сильных проектов и сохранять доверие читателей. Пусть ваша экспертиза и дальше остается тем самым ориентиром, на который можно опереться.