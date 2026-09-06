«Ведомости» вас не забудут: 27 лет назад вышел первый номер нашей газеты

Сегодня «Ведомости» – это гораздо больше, чем просто новости. Это полноценная аналитическая платформа, на которую ориентируются профессионалы из самых разных сфер: от финансового сектора до государственного управления, от науки до культуры. Ваши материалы регулярно цитируются ведущими СМИ, а экспертные мнения ваших авторов становятся основой для серьезных управленческих решений. На вас ссылаются, с вами спорят, но самое главное – вас уважают. А это значит, что газета выполняет свою главную миссию – активно и ответственно влияет на формирование общественного мнения, задает высокую планку для обсуждения ключевых вопросов.