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Главная / Общество /

Почему у мужчин реже, чем у женщин, находят репродуктивные патологии

Они более закрыты и реже следуют рекомендациям врачей
Виктория Ларченко
Роман Балаев / ТАСС
Роман Балаев / ТАСС

Заболевания репродуктивной системы у мужчин при диспансеризации выявляют значительно реже, чем у женщин. Из 4,5 млн мужчин, прошедших осмотр в первые семь месяцев 2026 г., патологии имели только 104 900 человек, или 2% пациентов. Среди 5,6 млн посетивших врача россиянок заболевания диагностировали у 842 600 женщин, или 15% осмотренных.

Об этом замминистра здравоохранения РФ Евгения Котова сообщила на Юбилейном общероссийском научно-практическом семинаре, посвященном вопросам репродуктивного потенциала страны.

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