Почему у мужчин реже, чем у женщин, находят репродуктивные патологии

Заболевания репродуктивной системы у мужчин при диспансеризации выявляют значительно реже, чем у женщин. Из 4,5 млн мужчин, прошедших осмотр в первые семь месяцев 2026 г., патологии имели только 104 900 человек, или 2% пациентов. Среди 5,6 млн посетивших врача россиянок заболевания диагностировали у 842 600 женщин, или 15% осмотренных.