Кассация оставила в силе лишение статуса адвокатов Басистова, Проводина и Тая

Представители Минюста, в свою очередь, настаивали на законности принятых судебных актов. По позиции ведомства, длительное нахождение адвоката за пределами России без «уважительных» причин само по себе является достаточным основанием для прекращения его статуса. В Минюсте также считают, что у ведомства есть право обращаться с таким иском, хоть это и не предусмотрено положением о министерстве и процессуальным законодательством. Такое право «вытекает» из общих положений Конституции о праве на судебную защиту, подчеркнули в ведомстве.