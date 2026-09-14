Кассация оставила в силе лишение статуса адвокатов Басистова, Проводина и Тая

Кассация оставила в силе лишение статуса адвокатов Басистова, Проводина и ТаяАдвокатская палата Москвы настаивает на незаконности иска Минюста
Второй кассационный суд общей юрисдикции оставил в силе решение о прекращении статуса адвокатов Юлия Тая, Дмитрия Проводина и Алексея Басистова. Об этом «Ведомостям» сообщил участник судебного заседания.
Суд 10 сентября оставил без изменения решения Хамовнического районного суда и Мосгорсуда, которыми было отменено решение совета Адвокатской палаты Москвы и прекращен адвокатский статус Тая, Проводина и Басистова. Адвокатская палата и сами юристы в кассационных жалобах указывали, что решения нижестоящих инстанций представляют собой вмешательство в деятельность адвокатуры и угрожают законодательно установленному принципу ее независимости.
В Адвокатской палате настаивают, что законодательство и сложившаяся судебная практика, в том числе Конституционного суда, исключают возможность принятия судом решения о прекращении статуса адвоката. Такие полномочия принадлежат совету адвокатской палаты, членом которой является адвокат. Кроме того, Минюст и его территориальные органы не наделены полномочиями обращаться в суд с требованиями о прекращении адвокатского статуса, а суды – рассматривать и удовлетворять такие иски, отметили в палате.
Сам по себе длительный выезд адвоката за границу также не может служить основанием для лишения его статуса при отсутствии нарушений обязательств перед доверителями и адвокатской корпорацией, указывали заявители. По их мнению, противоположный подход носит дискриминационный характер, поскольку адвокаты обладают конституционными правами граждан России, включая право на свободное перемещение и выбор места жительства и пребывания.
Представители Минюста, в свою очередь, настаивали на законности принятых судебных актов. По позиции ведомства, длительное нахождение адвоката за пределами России без «уважительных» причин само по себе является достаточным основанием для прекращения его статуса. В Минюсте также считают, что у ведомства есть право обращаться с таким иском, хоть это и не предусмотрено положением о министерстве и процессуальным законодательством. Такое право «вытекает» из общих положений Конституции о праве на судебную защиту, подчеркнули в ведомстве.
Адвокатская палата Москвы намерена обжаловать решения по делу в Верховном суде России, заявил «Ведомостям» президент палаты Сергей Зубков. «Мы полагаем, и Совет палаты в этом очень качественно разобрался, что конституционно-правовое толкование соответствующих норм законодательства об адвокатской деятельности исключает возможность наказания адвоката только за то, что он находится за рубежом», – сказал он. Право Минюста на иск, как отмечает Зубков, должно быть предусмотрено соответствующим процессуальным законодательством.
Хамовнический районный суд Москвы удовлетворил иск Минюста и лишил адвокатского статуса Басистова, Проводина и Тая в апреле 2026 г. Причиной стало то, что они более двух лет живут за границей. Тогда президент Федеральной палаты адвокатов РФ Светлана Володина заявила, что такое требование юридического ведомства является несостоятельным и противоречит ст. 17 Закона об адвокатуре. Такие полномочия есть только у совета палаты как исключительная компетенция органа профессионального самоуправления, отмечала она.
В апреле 2024 г. Госдума приняла закон, по которому адвокатов можно лишать их статуса, в случае если они уехали из России более чем на год. Решение об этом принимает совет Адвокатской палаты. Басистов в 2023 г. отбыл в Азербайджан, Проводин в 2024 г. – в ОАЭ, а Тай в 2024 г. улетел в Турцию.