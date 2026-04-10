Суд лишил статуса адвокатов Басистова, Проводина и Тая
Хамовнический районный суд Москвы удовлетворил иск Минюста РФ о прекращении адвокатского статуса Алексея Басистова, Дмитрия Проводина и Юлия Тая, ранее входивших в бюро «Бартолиус». Об этом сообщили в Telegram-канале столичных судов общей юрисдикции.
Суд признал незаконным решения совета Адвокатской палаты Москвы. Причиной стало то, что Басистов, Проводин и Тай более двух лет живут за границей.
«Адвокатура с сегодняшним решением суда не согласна, и, безусловно, оно будет обжаловано», – заявила президент Федеральной палаты адвокатов РФ Светлана Володина. По ее словам, иск Минюста представляет собой вторжение в конституционно обусловленный принцип независимости адвокатуры и создает недопустимый прецедент подчинения органов профессионального самоуправления воле исполнительной власти.
По ее мнению, требование о прекращении статуса адвоката судом является конституционно несостоятельным и противоречит ст. 17 Закона об адвокатуре. Такие полномочия есть только у совета Адвокатской палаты как исключительная компетенция органа профессионального самоуправления, уточнила Володина.
Управление Минюста не наделено правом обжалования в суде решений совета Адвокатской палаты об отказе в прекращении статуса адвоката. Такое право предоставлено законом исключительно самому адвокату, отметила президент Федеральной палаты адвокатов.
7 октября 2025 г. Минюст направил в Адвокатскую палату представление о прекращении статуса адвокатов Тая, Проводина и Басистова. В Адвокатской палате Москвы «Ведомостям» тогда сообщили, что представление только инициирует процедуру дисциплинарного производства, которое состоит из нескольких стадий.
В декабре того же года комиссия Адвокатской палаты не нашла доказательств дисциплинарных нарушений, указанных в представлении, и не усмотрела оснований для лишения адвокатов статуса.
2 апреля Хамовнический районный суд Москвы приостановил статус адвокатов на время рассмотрения дела.
В апреле 2024 г. Госдума приняла закон, который серьезно изменил жизнь адвокатуры в России. Среди принятых изменений было в том числе нововведение о лишении статуса адвокатов, которые уехали из России более чем на год. Решение об этом принимает совет Адвокатской палаты. Басистов в 2023 г. отбыл в Азербайджан, Проводин в 2024 г. – в ОАЭ, а Тай в 2024 г. улетел в Турцию.