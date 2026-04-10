Суд лишил статуса адвокатов Басистова, Проводина и Тая

В апреле 2024 г. Госдума приняла закон, который серьезно изменил жизнь адвокатуры в России. Среди принятых изменений было в том числе нововведение о лишении статуса адвокатов, которые уехали из России более чем на год. Решение об этом принимает совет Адвокатской палаты. Басистов в 2023 г. отбыл в Азербайджан, Проводин в 2024 г. – в ОАЭ, а Тай в 2024 г. улетел в Турцию.