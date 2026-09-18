Детские медучреждения смогут закупать реанимобили за счет федеральной субсидии

Сейчас в рамках оснащения детских больниц за счет федеральной субсидии уже можно приобретать медизделия для оказания хирургической, онкологической и гематологической помощи детям, а также неонатологическое, офтальмологическое, нейрохирургическое и другое оборудование. С января 2027 г. детские медучреждения будут считаться оснащенными, только если контракты по всем запланированным к приобретению медизделиям и реанимобилям были заключены в отчетном году, а не менее 95% оборудования было закуплено, поставлено и введено в эксплуатацию.