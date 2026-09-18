Детские медучреждения смогут закупать реанимобили за счет федеральной субсидии

Детские медучреждения смогут закупать реанимобили за счет федеральной субсидииЭто повысит доступность экстренной помощи и снизит риски для маленьких пациентов, считают эксперты
Детские больницы в регионах получат возможность приобретать автомобили скорой помощи класса «С» для педиатрических реанимационных бригад за счет средств федеральной субсидии. Такие изменения в госпрограмму «Развитие здравоохранения» подготовил Минздрав РФ, соответствующее постановление правительства было размещено на портале проектов нормативных правовых актов.
Сейчас в рамках оснащения детских больниц за счет федеральной субсидии уже можно приобретать медизделия для оказания хирургической, онкологической и гематологической помощи детям, а также неонатологическое, офтальмологическое, нейрохирургическое и другое оборудование. С января 2027 г. детские медучреждения будут считаться оснащенными, только если контракты по всем запланированным к приобретению медизделиям и реанимобилям были заключены в отчетном году, а не менее 95% оборудования было закуплено, поставлено и введено в эксплуатацию.
Из финансово-экономического обоснования к проекту постановления правительства следует, что в 2026 г. оснащенными должны считаться 26 региональных детских больниц и 121 роддом или перинатальный центр. К 2030 г. этот показатель должен составить 162 и 140 медучреждений соответственно, говорится в документе. На эти цели из федерального бюджета в 2027–2029 гг. планируется ежегодно направлять примерно по 5,5 млрд руб. Еще порядка 17 млрд руб. в год будут выделять субъекты РФ.
Классы машин скорой помощи
Предполагается, что такие изменения обеспечат непрерывность лечебного процесса. Врачи оснащенных реанимобилями медучреждений смогут проводить интенсивную терапию и мониторинг жизненно важных функций организма непосредственно во время транспортировки ребенка, что впоследствии снизит детскую, в том числе младенческую смертность, следует из пояснительной записки. Согласно тексту документа, именно медицинская эвакуация во многом определяет исход лечения тяжелобольного ребенка.
Реанимобили должны быть оснащены специализированными неонатальными и педиатрическими транспортными кувезами, т. е. инкубаторами для детей и аппаратурой для респираторной поддержки. Это позволит безопасно перевозить ребенка в расположенное на значительном удалении профильное медучреждение более высокого уровня. Согласно тексту пояснительной записки, такие машины особенно необходимы регионам с низкой плотностью населения и сложными географическими условиями.
Сейчас реанимобили класса «С» для детских бригад приобретаются преимущественно за счет региональных бюджетов, иногда – за счет средств ОМС или собственных доходов медучреждений, рассказала ведущий эксперт «Актион медицины» (входит в группу «Актион») Наталья Журавлева. Также средства выделяются в рамках отдельных федеральных программ обновления автопарка скорой помощи – но они не ориентированы на профильные реанимационные бригады детских больниц.
Дотационные субъекты не могут выделить 5–7 млн руб. на профильную машину из своего бюджета, поэтому порой детские бригады эксплуатируют старые или неспециализированные автомобили, что может повышать риски для ребенка, объяснила Журавлева. При этом помимо машины необходимо закупать дорогое оборудование и оснащение для него: кувез, детский аппарат искусственной вентиляции легких (ИВЛ), монитор и т. д. Это поднимает стоимость реанимобиля еще примерно на 4 млн руб. в зависимости от производителя оборудования, сказала эксперт.
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Возможность приобретения автомобилей скорой помощи класса «С» не на региональные, а на федеральные средства значительно повысит доступность реанимационной помощи для маленьких пациентов, сказал «Ведомостям» заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья VIII созыва Алексей Куринный (КПРФ). По его словам, в последний раз парк таких машин обновляли около пяти лет назад – с тех пор стандарты оснащения реанимобилей несколько изменились. Корректировка была незначительной, но автомобили пора обновлять, сказал депутат.
Специализированный транспорт с кувезом решает задачу быстрой и безопасной перевозки пациентов в медучреждение более высокого уровня, но не влияет на другие причины летальных исходов среди младенцев, подчеркнула Журавлева. Она также уточнила, что каждая машина требует бригады из врача-реаниматолога, медсестры и водителя, обслуживания и топлива. Федеральная субсидия покрывает только часть этих затрат, остальное же ложится на плечи регионов. Отдельно Журавлева отметила, что дефицит детских анестезиологов-реаниматологов есть почти во всех субъектах страны.