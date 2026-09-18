Почти 80% россиян считают благотворительность делом каждого человека

За последние 20 лет изменилось и представление о том, на что должна быть направлена благотворительность. Сейчас 51% опрошенных считают, что социальными проблемами должно заниматься государство, а благотворители могут самостоятельно выбирать, на что тратить свои средства, например на культуру и искусство. Доля сторонников этой позиции выросла на 7 п. п. – с 44 до 51%. Одновременно доля тех, кто считает, что благотворительность должна быть направлена прежде всего на решение наиболее острых социальных проблем, снизилась на 12 п. п. – с 50 до 38%. Доля затруднившихся ответить выросла на 5 п. п. – с 6 до 11%.