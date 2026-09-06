Лида Мониава покидает пост директора хосписа «Дом с маяком»

Ранее Симоновский районный суд Москвы избрал Мониаве меру пресечения в виде запрета определенных действий до 30 октября. Ей нельзя будет выходить на улицу после 20 часов и до 8 утра, поддерживать связь со свидетелями по делу, а также пользоваться соцсетями. Обвинение Мониаве предъявлено по п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК РФ (распространение ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ по мотивам политической ненависти или вражды). Наказание по этой части – от пяти до 10 лет лишения свободы.