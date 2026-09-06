Лида Мониава покидает пост директора хосписа «Дом с маяком»
Директор и основательница благотворительного фонда помощи тяжелобольным детям «Дом с маяком» Лида Мониава покидает пост руководителя организации. Об этом говорится в ее Telegram-канале. Пост был опубликован друзьями Мониавы, сама она не может пользоваться соцсетями по решению суда.
«Мне придется перестать быть директором «Дома с маяком» и выйти из правления. Но я верю, что мои коллеги и без меня смогут поддерживать работу хосписа. <...> Я очень переживаю, что мое уголовное дело плохо скажется на «Доме с маяком», что люди будут меньше помогать», – говорится в сообщении.
По данным следствия, Мониава публично распространила для неограниченного круга людей под видом достоверных сообщений заведомо ложную информацию о действиях Вооруженных сил РФ против мирного населения Украины. Речь идет о посте от февраля 2023 г., который был посвящен первой годовщине спецоперации.
Ранее Симоновский районный суд Москвы избрал Мониаве меру пресечения в виде запрета определенных действий до 30 октября. Ей нельзя будет выходить на улицу после 20 часов и до 8 утра, поддерживать связь со свидетелями по делу, а также пользоваться соцсетями. Обвинение Мониаве предъявлено по п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК РФ (распространение ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ по мотивам политической ненависти или вражды). Наказание по этой части – от пяти до 10 лет лишения свободы.
Благотворительный фонд «Дом с маяком», которым Мониава руководит с 2018 г., работает с тяжелобольными детьми и молодыми взрослыми до 30 лет, поддерживает детские хосписы Москвы и Московской области.