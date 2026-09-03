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Суд избрал Лиде Мониаве запрет определенных действий

Главу детского хосписа «Дом с маяком» обвиняют в распространении фейков о российской армии
Татьяна Акиншина
Андрей Гордеев / Ведомости
Андрей Гордеев / Ведомости

Симоновский районный суд Москвы избрал директору и основательнице благотворительного фонда помощи тяжелобольным детям «Дом с маяком» Лидии Мониаве меру пресечения в виде запрета определенных действий до 30 октября. Ей нельзя будет выходить на улицу после 20 часов и до 8 утра, поддерживать связь со свидетелями по делу, а также пользоваться соцсетями. Об этом «Ведомостям» сообщил ее адвокат Михаил Бирюков.

Накануне, 2 сентября, у Мониавы провели обыск по месту жительства, после чего доставили на допрос в Следственный комитет России (СКР) и перевели в изолятор временного содержания в районе Зябликово. Об этом говорится в Telegram-канале группы поддержки Мониавы. 

Ей предъявили обвинение в распространении ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ по мотивам политической ненависти или вражды (п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК РФ), следует из сообщения СКР в мессенджере Max. В ходе допроса она не признала вину, говорится там же. Максимальное наказание по этой статье составляет до 10 лет лишения свободы. 

Чем известен хоспис «Дом с маяком» и его основательница Лида Мониава

Общество

По данным следствия, Мониава публично распространила в открытом доступе для неограниченного круга людей под видом достоверных сообщений заведомо ложную информацию о действиях Вооруженных сил РФ против мирного населения Украины, сообщает СКР. Речь идет о посте от февраля 2023 г., который был посвящен первой годовщине спецоперации, пояснил Бирюков. 

Там же она указала, что на февраль 2023 г. фонд помощи беженцам «Дом с маяком» не закрыл заявки на помощь с продуктами питания 270 украинским семьям, которые приехали в Москву и Московскую область. В августе 2025 г. фонд помощи беженцам прекратил деятельность, так как выполнил свою миссию, сказано в Telegram-канале организации. 

Обстановка у здания суда, где проходило заседание по делу Мониавы
3 сентября Симоновский суд назначил основательнице благотворительного фонда «Дом с маяком» Лиде Мониаве меру пресечения в виде запрета определенных действий. Ей инкриминируют распространение фейков о Вооруженных силах России. У здания суда собрались десятки человек: тяжелобольные пациенты и их родители,&nbsp;друзья Мониавы, а также сотрудники хосписа.
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3 сентября Симоновский суд назначил основательнице благотворительного фонда «Дом с маяком» Лиде Мониаве меру пресечения в виде запрета определенных действий. Ей инкриминируют распространение фейков о Вооруженных силах России. У здания суда собрались десятки человек: тяжелобольные пациенты и их родители, друзья Мониавы, а также сотрудники хосписа. / Алексей Орлов / Ведомости

Противоправную деятельность Мониавы выявили следователи столичного СК и оперативные сотрудники ЦПЭ МВД РФ по г. Москве, сообщил СКР. 

Несмотря на предъявленное обвинение в отношении Мониавы, фонд помощи тяжелобольным детям «Дом с маяком» продолжает работать в прежнем режиме, говорится в Telegram-канале фонда. Член Совета по правам человека (СПЧ) при президенте России Ева Меркачева рассказала «Ведомостям», что знакома с людьми, которые обращались за помощью в «Дом с маяком». По ее словам, нет никаких сомнений в том, что работа фонда – это большое дело, а перед его сотрудниками «стоит преклонить колени». 

Кому помогает фонд «Дом с маяком»

«Дом с маяком» работает 13 лет, с момента регистрации в 2013 г. Учреждение бесплатно оказывает паллиативную помощь неизлечимо больным детям и молодым людям. Речь идет в том числе о случаях, когда из-за прогрессирующего заболевания предполагаемая продолжительность жизни пациента составляет менее двух лет. Для них фонд организовывает комфортные условия проживания вне больницы.

Команда организации состоит из более 400 врачей, медсестер, нянь и ассистентов, а также 500 волонтеров. За время работы фонд помог тысячам детей и молодым взрослым, говорится на сайте организации.

В 2022 г. Мониава создала одноименный фонд для помощи беженцам из Украины, Нагорного Карабаха и приграничных территорий РФ, проработавший три с половиной года, до августа 2025 г. За это время помощь получили почти 20 000 человек на сумму 585 млн руб., которые фонд тратил на продукты, лекарства и предметы первой необходимости, сказано в его Telegram-канале.

Это не означает, что глава подобной организации обладает иммунитетом от уголовного преследования, равно как и герои РФ, лауреаты многочисленных премий и наград, продолжает Меркачева. По ее мнению, избирать самую жесткую меру пресечения обвиняемому стоит только в крайнем случае, и это не он.

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