Суд избрал Лиде Мониаве запрет определенных действий

«Дом с маяком» работает 13 лет, с момента регистрации в 2013 г. Учреждение бесплатно оказывает паллиативную помощь неизлечимо больным детям и молодым людям. Речь идет в том числе о случаях, когда из-за прогрессирующего заболевания предполагаемая продолжительность жизни пациента составляет менее двух лет. Для них фонд организовывает комфортные условия проживания вне больницы.

Команда организации состоит из более 400 врачей, медсестер, нянь и ассистентов, а также 500 волонтеров. За время работы фонд помог тысячам детей и молодым взрослым, говорится на сайте организации.

В 2022 г. Мониава создала одноименный фонд для помощи беженцам из Украины, Нагорного Карабаха и приграничных территорий РФ, проработавший три с половиной года, до августа 2025 г. За это время помощь получили почти 20 000 человек на сумму 585 млн руб., которые фонд тратил на продукты, лекарства и предметы первой необходимости, сказано в его Telegram-канале.