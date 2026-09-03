Суд избрал Лиде Мониаве запрет определенных действий

Суд избрал Лиде Мониаве запрет определенных действийГлаву детского хосписа «Дом с маяком» обвиняют в распространении фейков о российской армии
Симоновский районный суд Москвы избрал директору и основательнице благотворительного фонда помощи тяжелобольным детям «Дом с маяком» Лидии Мониаве меру пресечения в виде запрета определенных действий до 30 октября. Ей нельзя будет выходить на улицу после 20 часов и до 8 утра, поддерживать связь со свидетелями по делу, а также пользоваться соцсетями. Об этом «Ведомостям» сообщил ее адвокат Михаил Бирюков.
Накануне, 2 сентября, у Мониавы провели обыск по месту жительства, после чего доставили на допрос в Следственный комитет России (СКР) и перевели в изолятор временного содержания в районе Зябликово. Об этом говорится в Telegram-канале группы поддержки Мониавы.
Ей предъявили обвинение в распространении ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ по мотивам политической ненависти или вражды (п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК РФ), следует из сообщения СКР в мессенджере Max. В ходе допроса она не признала вину, говорится там же. Максимальное наказание по этой статье составляет до 10 лет лишения свободы.
По данным следствия, Мониава публично распространила в открытом доступе для неограниченного круга людей под видом достоверных сообщений заведомо ложную информацию о действиях Вооруженных сил РФ против мирного населения Украины, сообщает СКР. Речь идет о посте от февраля 2023 г., который был посвящен первой годовщине спецоперации, пояснил Бирюков.
Там же она указала, что на февраль 2023 г. фонд помощи беженцам «Дом с маяком» не закрыл заявки на помощь с продуктами питания 270 украинским семьям, которые приехали в Москву и Московскую область. В августе 2025 г. фонд помощи беженцам прекратил деятельность, так как выполнил свою миссию, сказано в Telegram-канале организации.
Противоправную деятельность Мониавы выявили следователи столичного СК и оперативные сотрудники ЦПЭ МВД РФ по г. Москве, сообщил СКР.
Несмотря на предъявленное обвинение в отношении Мониавы, фонд помощи тяжелобольным детям «Дом с маяком» продолжает работать в прежнем режиме, говорится в Telegram-канале фонда. Член Совета по правам человека (СПЧ) при президенте России Ева Меркачева рассказала «Ведомостям», что знакома с людьми, которые обращались за помощью в «Дом с маяком». По ее словам, нет никаких сомнений в том, что работа фонда – это большое дело, а перед его сотрудниками «стоит преклонить колени».
Кому помогает фонд «Дом с маяком»
Команда организации состоит из более 400 врачей, медсестер, нянь и ассистентов, а также 500 волонтеров. За время работы фонд помог тысячам детей и молодым взрослым, говорится на сайте организации.
В 2022 г. Мониава создала одноименный фонд для помощи беженцам из Украины, Нагорного Карабаха и приграничных территорий РФ, проработавший три с половиной года, до августа 2025 г. За это время помощь получили почти 20 000 человек на сумму 585 млн руб., которые фонд тратил на продукты, лекарства и предметы первой необходимости, сказано в его Telegram-канале.
Это не означает, что глава подобной организации обладает иммунитетом от уголовного преследования, равно как и герои РФ, лауреаты многочисленных премий и наград, продолжает Меркачева. По ее мнению, избирать самую жесткую меру пресечения обвиняемому стоит только в крайнем случае, и это не он.