Каждый второй россиянин держится за должность и не стал бы увольняться сейчас

Рынок труда стал более прозрачным, в том числе с точки зрения зарплат, говорит основатель и генеральный директор исследовательской компании Happy Job Алексей Клочков. Человеку проще заранее оценить, сколько ему готовы предложить в другой компании, и часто оказывается, что заметного роста дохода при переходе не будет. Раньше одним из стимулов для смены работы могла быть прибавка в 20–25%, сейчас такого разрыва между текущей зарплатой и предложением нового работодателя может просто не быть. При этом остаются риски: новое место, испытательный срок, необходимость заново доказывать свою ценность для компании, отметил Клочков. По его словам, женщины в среднем осторожнее подходят к решению о смене работы, особенно если у них есть дети и финансовая ответственность не только за себя. Поэтому они могут дольше пытаться изменить ситуацию внутри текущего места работы, добавил эксперт.