Каждый второй россиянин держится за должность и не стал бы увольняться сейчас

Каждый второй россиянин держится за должность и не стал бы увольняться сейчасЖенщины чаще мужчин связывали желание сменить работу с уровнем оплаты труда и высокой нагрузкой
Половина опрошенных АЦ ВЦИОМ россиян считают, что сейчас лучше держаться за имеющееся место работы, даже если условия не идеальны. Телефонный опрос проходил в августе. В нем участвовали 593 работающих по найму россиян по всей стране.
Еще 36% не видят принципиальных отличий текущего периода от предыдущих: хорошие специалисты востребованы всегда, а слабые находятся в зоне риска. 8% увидели благоприятный момент для смены работы из-за дефицита кадров и возможности найти лучшие условия.
За последний год 40% работающих россиян хотя бы иногда хотели уволиться с работы, но сделали это только 5% респондентов. Большинство же опрошенных (59%) желания сменить работу не испытывали, еще 1% затруднился с ответом.
Чаще всего респонденты хотели уволиться из-за недовольства уровнем оплаты труда. Этот вариант ответа выбрал 51% респондентов из числа тех, кто задумывался об увольнении или уволился. Далее по частотности ответов следуют высокая нагрузка, постоянные переработки и профессиональное выгорание (30%), а также психологическое и эмоциональное состояние, включая стресс и депрессию (28%). Реже респонденты называли неудобный график или формат работы (13%), сложные отношения с руководством (13%), задержки зарплат и риски сокращений (12%) и потерю интереса к текущим задачам (12%).
Женщины чаще мужчин связывали желание уволиться с недостаточным уровнем оплаты труда – 54% против 48%. Высокую нагрузку и переработки называли 36% женщин против 25% мужчин, психологическое и эмоциональное состояние – 35% против 22%. Мужчины, напротив, чаще женщин указывали на сложные отношения с руководством – 18% против 7%, а также потерю интереса к текущим задачам – 15% против 8%.
Разрыв между долей работников, задумывающихся об увольнении, и теми, кто действительно меняет работу, связан с ситуацией на рынке труда, считает HR-эксперт, руководитель международного кадрового агентства «Амалко» Гарри Мурадян. По его словам, поиск новой работы сейчас в среднем занимает около 5,5 месяца для специалистов среднего звена и 9–12 месяцев для руководителей высшего звена. При этом среди офисных специалистов на одну вакансию приходится около 9,4 соискателя.
Сотрудники могут изучать вакансии и рассматривать возможность ухода, но не решаться на фактическую смену работы из-за риска не пройти испытательный срок и на длительное время остаться без стабильного дохода, продолжает он. В результате мобильность работников снижается: они понимают, что на их нынешнее место достаточно быстро может найтись другой кандидат. Различия в причинах возможного увольнения у мужчин и женщин Мурадян связывает в том числе с особенностями их положения на рынке труда. Женщины чаще указывают на недостаточный доход и высокую нагрузку, поскольку, по его словам, при сохраняющемся разрыве в оплате труда им в ряде случаев приходится выполнять больший объем работы из-за нехватки сотрудников.
Рынок труда стал более прозрачным, в том числе с точки зрения зарплат, говорит основатель и генеральный директор исследовательской компании Happy Job Алексей Клочков. Человеку проще заранее оценить, сколько ему готовы предложить в другой компании, и часто оказывается, что заметного роста дохода при переходе не будет. Раньше одним из стимулов для смены работы могла быть прибавка в 20–25%, сейчас такого разрыва между текущей зарплатой и предложением нового работодателя может просто не быть. При этом остаются риски: новое место, испытательный срок, необходимость заново доказывать свою ценность для компании, отметил Клочков. По его словам, женщины в среднем осторожнее подходят к решению о смене работы, особенно если у них есть дети и финансовая ответственность не только за себя. Поэтому они могут дольше пытаться изменить ситуацию внутри текущего места работы, добавил эксперт.