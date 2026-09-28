Коллекторам запретят использовать инвалидов в своей работе

Коллекторам запретят использовать инвалидов в своей работеНа них переоформляют просроченную задолженность, чтобы избежать уплаты госпошлин
Инвалиды I и II группы будут платить госпошлину при обращении в Верховный суд (ВС), суды общей юрисдикции и к мировым судьям, если они взыскивают долги по потребительским кредитам (займам, микрозаймам), которые им передали лица без льготы по пошлине. Речь, в частности, идет о случаях, когда долг инвалидам передали коллекторские организации. Изменения также затронут детей-инвалидов, инвалидов с детства и общественные организации инвалидов.
Законопроект ВС с такими поправками в Налоговый кодекс поддержало правительство, обратили внимание «Ведомости». Госдума рассмотрит его во время осенней сессии. В случае принятия изменения вступят в силу спустя один месяц после их официальной публикации.
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