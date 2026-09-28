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Главная / Общество /

Коллекторам запретят использовать инвалидов в своей работе

На них переоформляют просроченную задолженность, чтобы избежать уплаты госпошлин
Екатерина Дорофеева
Наталья Заруцкая
Механизм продажи долга инвалидам мог применяться небольшими коллекторскими компаниями
Механизм продажи долга инвалидам мог применяться небольшими коллекторскими компаниями / Илья Питалев / РИА Новости

Инвалиды I и II группы будут платить госпошлину при обращении в Верховный суд (ВС), суды общей юрисдикции и к мировым судьям, если они взыскивают долги по потребительским кредитам (займам, микрозаймам), которые им передали лица без льготы по пошлине. Речь, в частности, идет о случаях, когда долг инвалидам передали коллекторские организации. Изменения также затронут детей-инвалидов, инвалидов с детства и общественные организации инвалидов.

Законопроект ВС с такими поправками в Налоговый кодекс поддержало правительство, обратили внимание «Ведомости». Госдума рассмотрит его во время осенней сессии. В случае принятия изменения вступят в силу спустя один месяц после их официальной публикации.

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