Школьные учителя труда будут обращаться к опыту реальных производств

Школьные учителя труда будут обращаться к опыту реальных производствЗанятия должны помочь ученикам подготовиться к выбору профессии
На уроках труда (технологии) учителям рекомендовали знакомить школьников с достижениями российских ученых, конструкторов, изобретателей, а также с культурным наследием, народными промыслами и ролью семьи в жизни человека. Об этом говорится в информационно-методическом письме о преподавании предмета в 2026/27 учебном году, обратили внимание «Ведомости». Оно опубликовано на сайте единого содержания общего образования Института содержания и методов обучения им. Леднева.
Как указано в документе, «исторически так сложилось», что трудовое обучение имеет профориентационную направленность. Оно готовит ученика к осознанию достижений науки в развитии технического прогресса и современного общества, а также формирует потребности в труде.
У самого предмета, как утверждается, «высокий воспитательный потенциал», для того чтобы сформировать нравственные ориентиры и традиционные ценности: патриотизм, гражданственность, созидательный труд, коллективизм, взаимопомощь, семейные ценности.
Программа уроков для 1–4-х классов подразумевает изучение конструирования и моделирования, технологии ручной обработки материалов, профессий и производств, информационно-коммуникационных технологий. В программу 5–9-х классов вошли 3D-моделирование, прототипирование, макетирование, черчение, компьютерная графика и робототехника.
В письме отмечается, что на систему трудового воспитания и технологического образования возлагается качественно новая функция. Это формирование человека, который в том числе способен оценить риски и последствия применения технологий, подготовлен к выбору профессии и выполнению стратегических задач по достижению технологического суверенитета, продовольственной безопасности страны.
В документе рекомендуется, чтобы школьники работали над учебным проектом (изделием) по этапам – так же, как это делают сотрудники на реальном предприятии. Это позволит им «примерить профессии» и оценить их.
Учителю рекомендовано рассказать об этапах разработки и изготовления изделия на производстве, предложить ученикам познакомиться с региональными предприятиями, узнать о работающих специалистах, вакансиях и должностных обязанностях.
Большое воспитательное воздействие оказывают художественные фильмы об открытиях, перевернувших мир, героях, изобретателях и реформаторах, а также фантастика, утверждается в письме. На уроках труда школьникам предлагают продемонстрировать фрагменты из таких фильмов, как «Офицеры» Владимира Рогового, «Петр Первый» Владимира Петрова, «Я шагаю по Москве» Георгия Данелии, «Солярис» Андрея Тарковского, «Иван Васильевич меняет профессию» Леонида Гайдая.
Можно выделить несколько существенных изменений в программе по труду по сравнению с прошлой версией, говорит эксперт направления «Народный фронт. Аналитика» Дмитрий Глушко. Это переход от изготовления изделия к пониманию полного технологического процесса. Помимо этого происходит раннее знакомство с современными профессиями, помогающее выбрать образовательный маршрут.
По словам Глушко, также сохраняется универсальный характер предмета, так как технологическое образование не должно сводиться к подготовке программистов или инженеров. Работа с инструментами, материалами, чертежами и бытовыми устройствами, техника безопасности и организация труда нужны независимо от будущей профессии. Важно разделять нормативную и фактическую готовность школ к робототехнике, 3D-моделированию и другим технологиям. Федеральная программа задает содержание обучения, но возможности ее реализовать сильно различаются. Главный риск здесь в том, что есть разрыв между едиными требованиями к результатам и разными ресурсами школ, добавил эксперт.
Учитель труда в районной школе обычно хорошо владеет традиционной частью предмета, а компьютерную графику и робототехнику осваивал на курсах повышения квалификации, говорит заместитель исполнительного директора Фонда развития физтех-школ Сергей Поминов. Такие курсы не всегда дают достаточную уверенность, чтобы вести с классом групповой инженерный проект. По словам Поминова, рост неравенства в этой части предмета вполне вероятен, по крайней мере в ближайшие годы. В городе с технопарком и сильным колледжем программу выполнят полностью, а как будет в малокомплектной сельской школе – вопрос открытый. Смягчить разрыв могут сетевые формы, при которых школа обращается к оборудованию и преподавателям колледжа, вуза или предприятия, и постоянная методическая поддержка учителей. Все это требует договоренностей на уровне региона, добавил он.