Школьные учителя труда будут обращаться к опыту реальных производств

Учитель труда в районной школе обычно хорошо владеет традиционной частью предмета, а компьютерную графику и робототехнику осваивал на курсах повышения квалификации, говорит заместитель исполнительного директора Фонда развития физтех-школ Сергей Поминов. Такие курсы не всегда дают достаточную уверенность, чтобы вести с классом групповой инженерный проект. По словам Поминова, рост неравенства в этой части предмета вполне вероятен, по крайней мере в ближайшие годы. В городе с технопарком и сильным колледжем программу выполнят полностью, а как будет в малокомплектной сельской школе – вопрос открытый. Смягчить разрыв могут сетевые формы, при которых школа обращается к оборудованию и преподавателям колледжа, вуза или предприятия, и постоянная методическая поддержка учителей. Все это требует договоренностей на уровне региона, добавил он.