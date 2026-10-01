КС проверит вопрос о сносе зданий после изъятия земли у собственника

Поводом для обращения стал спор вокруг двух нежилых зданий в Аксайском районе Ростовской области. История участка началась еще в 2002 г., когда местная администрация предоставила землю площадью 70 га в аренду сельскохозяйственному предприятию. В 2006 г. участок был приватизирован, позднее из него образовали новый земельный участок, который в 2013 г. приобрел Кравченко. Право собственности было зарегистрировано в ЕГРП. В 2015 г. предприниматель получил разрешения на строительство двух объектов, а затем разрешения на их ввод в эксплуатацию. В феврале 2016 г. право собственности на оба нежилых здания было зарегистрировано. Как подчеркивается в жалобе, ни разрешения на строительство и ввод объектов, ни регистрация прав на здания впоследствии не отменялись и недействительными не признавались.