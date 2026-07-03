ВС разъяснил правила сноса самовольных построек
Российские суды обязаны проводить проверку правомерности отнесения объектов к самовольным постройкам, которые подлежат сносу. Об этом говорится в обзоре практики по делам, который утвердил президиум Верховного суда.
«Документ содержит обязательные для применения нижестоящими судами правовые позиции, разъяснения и указания, направленные на формирование единообразного подхода при рассмотрении споров о сносе самовольных построек», – отметили представители высшей судебной инстанции.
По их данным, органы местного самоуправления не могут применять внесудебную административную процедуру сноса самовольных построек, если объект является частью многоквартирного дома. Такие решения должны принимать только суды, как и в случае с постройками, которые были созданы до вступления в силу Земельного кодекса РФ (30 октября 2001 г.).
При этом отмечается, что возведенные на землях сельхозназначения здания, если эти земли были незаконно переведены в земли населенных пунктов, являются самовольными постройками и подлежат сносу. Законодательство также запрещает возводить дома блокированной застройки на земельных участках, предназначенных для садоводства.
Президиум подчеркнул, что добросовестный застройщик имеет право на компенсацию после сноса. Если в спорной постройке проживают граждане, то суд при сносе здания должен принять решение об их выселении.
В апреле в Дагестане следователи провели обыски в минприроды Дагестана и в ФГБУ «Управление Дагмелиоводхоза». Следственные действия прошли в рамках уголовного дела о превышении должностных полномочий и халатности (п. «е» ч. 3 ст. 286 и ч. 1 ст. 293 УК РФ). Чиновники с 2009 по 2026 г. незаконно оформляли участки в водоохранной зоне и русле реки, где строительство запрещено. Также сотрудники администрации Махачкалы и другие должности лица выдавали разрешения на возведение многоквартирных домов, которые затем были признаны недействительными. Несмотря на судебные решения о сносе этих объектов как самовольных построек, строительство не прекратили, а меры к демонтажу не приняли.
В 2025 г. прокуроры дали правовую оценку более чем 200 объектам в водоохранной зоне озера Байкал, из которых свыше 60 оказались незаконно построенными. Это стало известно в июне 2026 г. Всего же представители надзорного ведомства выявили 6000 нарушений экологического законодательства. В частности, в Иркутской области прокуроры выявили случаи самовольной застройки, незаконного захвата земель, изменения ландшафта и вырубки леса, что привело к многомиллионным убыткам.