ВС разъяснил правила сноса самовольных построек

В апреле в Дагестане следователи провели обыски в минприроды Дагестана и в ФГБУ «Управление Дагмелиоводхоза». Следственные действия прошли в рамках уголовного дела о превышении должностных полномочий и халатности (п. «е» ч. 3 ст. 286 и ч. 1 ст. 293 УК РФ). Чиновники с 2009 по 2026 г. незаконно оформляли участки в водоохранной зоне и русле реки, где строительство запрещено. Также сотрудники администрации Махачкалы и другие должности лица выдавали разрешения на возведение многоквартирных домов, которые затем были признаны недействительными. Несмотря на судебные решения о сносе этих объектов как самовольных построек, строительство не прекратили, а меры к демонтажу не приняли.