В учебники литературы 5–9 классов войдут авторы Востока, Юга и Латинской Америки

В учебники литературы 5–9 классов войдут авторы Востока, Юга и Латинской АмерикиИх произведения трудно понять без знания культурного и исторического контекста, считают эксперты
В учебниках литературы для основной школы, т. е. для 5–9 классов, в разделе «Зарубежная литература» впервые появятся лучшие поэты и писатели, представляющие Восток, Юг и Латинскую Америку. Об этом 1 октября во время брифинга сообщила советник президента России Елена Ямпольская. По ее словам, до этого в учебниках был «существенный перекос в сторону Запада».
«Западноевропейская и американская литература – это очень сильные литературы, и, Боже упаси, никто не собирается изымать из школьных учебников ни Данте, ни Шекспира, ни Гете», – добавила Ямпольская. Она заверила, что это не обсуждается.
Как заявила Ямпольская, речь идет о том, что в мире духовные традиции сильны не только на Западе – не менее интересны они и в других регионах. Отдельно советник президента упомянула Индию. Она сообщила, что эта страна в курсе литературы наверняка будет представлена в лице Рабиндраната Тагора.
Мировую славу Тагору принес сборник религиозных стихов «Гитанджали» («Жертвенные песнопения»). В 1913 г. автор получил Нобелевскую премию по литературе, став первым ее лауреатом из Азии. Тагор также известен своими взглядами: он выступал за независимость Индии от британской колониальной администрации.
В 1930 г. Тагор посетил Советский Союз, где состоялась выставка его картин. В 1962 г. при поддержке посольства Индии был основан единственный в России музей, посвященный творчеству Тагора. Он находился в московской общеобразовательной школе № 26, сейчас это школа № 1279 «Эврика». Музей работает до сих пор.
В решении дополнить раздел зарубежной литературы за счет авторов Востока, Юга и Латинской Америки нет ничего неожиданного, считает политолог Алексей Макаркин. «Это началось с учебников истории», – добавил он. Как отметил эксперт, зарубежная литература в российской школе традиционно строилась на европейском каноне – «начиная с отрывков из Гомера». Нынешний поворот Макаркин связывает с желанием дистанцироваться от Запада. Но, как бы парадоксально это ни звучало, схожий процесс в образовании идет и на Западе, где университеты в обучении отходят от европоцентричной модели, добавил он.
В советское время акцент в преподавании литературы был на отечественные произведения, а в зарубежный блок включали западную классику, рассказал Макаркин. В большинстве иностранных произведений в программе внимание уделялось борьбе с империализмом, уточнил он. Из произведений Востока, Юга и Латинской Америки в учебниках иногда встречались фрагменты из книг Тагора, а также из иранской поэмы Фирдоуси «Шахнаме». Тогда некоторые школьники сравнивали главного героя произведения богатыря Рустама с богатырем Ильей Муромцем, вспоминает эксперт.
По мнению Макаркина, просто перенести материал из советских учебников в российские вряд ли получится из-за другого контекста времени. Составители новых учебников, вероятно, обратятся к классике Востока, Юга и Латинской Америки, предполагает он. Макаркин также считает, что в них могут войти произведения Омара Хайяма и Габриэля Гарсии Маркеса. Вопрос состоит в том, как заинтересовать школьников литературой совершенно других культур, поскольку ее трудно понять без знания культурного и исторического контекста, говорит он.
После объявленного ранее разворота России к Глобальному Югу и Востоку власти пытаются научить жителей нашей страны понимать актуальных и близких политических партнеров Москвы, говорит научный сотрудник Центра Индоокеанского региона ИМЭМО РАН Глеб Макаревич. В массовом сознании россиян до сих пор есть пробел в знаниях о достижениях культур Китая, Индии, Южной и Юго-Восточной Азии, Латинской Америки и Африки. В целом же российская культура все еще европоцентрична, в то время как в самой Европе и США об Азии, Африке и Латинской Америке знают гораздо больше благодаря диаспорам, продолжает Макаревич.
Для ознакомления с древними индийскими текстами в учебники по литературе, по его мнению, могут включить отрывки или краткое адаптированное содержание санскритических эпосов «Рамаяны» и «Махабхараты». Так россияне смогут понимать отсылки индийцев к богам и другим персонажам индуистского пантеона, считает Макаревич. Не исключает он и использование в школьных учебниках тех же текстов, которые включались в списки для ознакомления граждан СССР с литературой и поэзией Азии, Африки и Америки. В случае Индии проблема заключается в том, что переводов индийской литературы на русский не так много. Исключение составляют некоторые древние тексты, произведения поэта Рабиндраната Тагора, которые тиражировались в советское время, и роман «Малабарские вдовы» Суджаты Масси.