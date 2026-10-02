В учебники литературы 5–9 классов войдут авторы Востока, Юга и Латинской Америки

Для ознакомления с древними индийскими текстами в учебники по литературе, по его мнению, могут включить отрывки или краткое адаптированное содержание санскритических эпосов «Рамаяны» и «Махабхараты». Так россияне смогут понимать отсылки индийцев к богам и другим персонажам индуистского пантеона, считает Макаревич. Не исключает он и использование в школьных учебниках тех же текстов, которые включались в списки для ознакомления граждан СССР с литературой и поэзией Азии, Африки и Америки. В случае Индии проблема заключается в том, что переводов индийской литературы на русский не так много. Исключение составляют некоторые древние тексты, произведения поэта Рабиндраната Тагора, которые тиражировались в советское время, и роман «Малабарские вдовы» Суджаты Масси.