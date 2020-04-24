Испания – страна долгожителей: почти одна пятая населения старше 65 лет, а средняя продолжительность жизни – 83 года. Людей старшего поколения называют представителями третьего возраста, и их социальная защита – один из приоритетов страны. В Испании очень развита система домов для людей старшего поколения, где их жизнь кажется защищенной и разнообразной. Именно в этих домах умирали сотнями, без возможности увидеть своих родных и попрощаться с ними. Эти учреждения стали закрывать от внешнего мира в срочном порядке, персонал, защищая жизнь своих подопечных, до сих пор остается с ними и не возвращается в свои семьи.