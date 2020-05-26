Пандемия в Стамбуле: закрытые мечети и бесплатный хлебВ городе продолжает действовать комендантский час, зато в Босфор вернулись дельфины
Я хорошо помню, как в начале марта мы все смеялись над мемами про корону. 7 марта мы сходили к педиатру с 6-месячным сыном, и на вопрос «мы планируем лететь в Анталию через три дня – это безопасно?» доктор ответил: «Да, конечно, хорошего отпуска! Только следите, чтобы на вас никто не кашлял».
11 марта был зарегистрирован первый случай заражения COVID-19 в Турции (вирус был привезен туристом из США или Австралии – до сих пор спорят). В нашем отеле туристы начали шарахаться от кашляющих, в ресторанах люди стали садиться в шахматном порядке, у бассейнов выбирать лежаки на удалении друг от друга. Перед входом в основной ресторан поставили санитайзер. 13 марта из отеля уехали все немецкие туристы.
Основным очагом распространения COVID-19 в Турции считается Анкара. И это понятно, ведь, как правило, вирусы особенно быстро распространяются в густонаселенных больших городах. Но в Турции параллельно с большими городами эпидемия начала распространяться и в некоторых районах сельской местности. Оказалось, вирус в них занесли мусульманские паломники, вернувшиеся из Мекки (Саудовская Аравия).
Стамбул на карантине
С 13 марта большинство международных компаний в Стамбуле начали переводить своих сотрудников на режим удаленной работы. Доступ в офисы был разрешен только топ-менеджерам.
16 марта в Стамбуле началась небольшая паника: люди скупали маски и в большом количестве продукты питания. Даже несмотря на то, что полки продолжали ломиться от товара. Наша семья не делала никаких запасов еды, и за все это время единственное, чего я не могла купить пару раз в магазине, были дрожжи. Всего остального было всегда в изобилии. В том числе и туалетной бумаги. При входе на продуктовые базары (в каждом районе города) были установлены стационарные санитайзеры. Выход из дома без маски был запрещен.
Во второй половине марта постепенно закрыли все торговые центры, непродовольственные магазины, рестораны (разрешена только работа на вынос и доставку), набережные и парки. 30 марта моя мама улетела от нас на одном из последних самолетов в Москву.
Мечети также закрыли для посещения и молитв, но имамы продолжают напоминать о необходимости намаза. Призывы к молитве (осуществляемые через громкоговорители) стали более звучными, так как имамы из разных мечетей теперь обращаются к своей пастве по очереди, увеличив звук. Есть теория, что именно верующие сильно повлияли на распространение коронавируса в самом начале, так как многие продолжали ходить в мечети (пока их не закрыли) со словами «в доме Аллаха со мной ничего не случится».
В конце апреля стамбулиты заметили, что дельфины в большом количестве вернулись в пролив Босфор. И теперь подплывают к самым густонаселенным (ранее) туристами местам.
Дельфины возле мечети Ортакей в Стамбуле
Как поддерживали нуждающихся
30 марта президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о масштабной национальной программе «Солидарность» по сбору дополнительных денежных средств для борьбы с COVID-19. В итоге было собрано более 2 млрд турецких лир (около 21 млрд руб.). Свой взнос можно было отправить по смс. Это именно дополнительная помощь, средства пошли на поддержку наиболее пострадавших граждан.
Нашлось место и гражданской инициативе: с началом пандемии посетители стамбульских пекарен начали платить за два хлеба вместо одного (в конце дня продавцы выносят хлеб на оплаченную сумму и раздают нуждающимся). Эта практика распространилась на всю страну.
Вскоре после начала пандемии турецкие власти запретили продажу масок – их до сих пор раздают бесплатно. Малоимущим государство выплачивает единократно 1000 лир (около 10 500 руб.) на семью. Владельцы малого бизнеса могут подать заявку на оплату 60% зарплаты своих сотрудников. Я лично знаю тех, кому данная помощь была оказана. По случаю главного праздника Турции Байрам (окончание святого месяца Рамазана, в этом году 23 мая) пенсионерам увеличили надбавку к пенсии с 1000 до 1600 лир (около 16 800 руб), а также дарят продуктовую корзину.
Байрам в этом году был самым необычным. Ведь все крупные турецкие города – на карантине, и жители не могут их покинуть, чтобы навестить своих родственников. Все официальные празднования были отменены, более того ‒ на все четыре выходных дня был введен режим круглосуточного комендантского часа, и нельзя было поздравить даже родных, живущих в черте города. Некоторые решили собраться дома у кого-то из родственников в последний день перед Байрамом, чтобы провести все четыре праздничных дня вместе. Так важно быть вместе с родными на Байрам в Турции, что люди готовы переступить закон.
Круглосуточный комендантский час
Режим круглосуточного комендантского часа на все выходные и праздничные дни был введен по всей Турции в мае. Выходить из дома можно только ради посещения аптеки. Кроме аптек работают пекарни: турки не могут жить без свежего хлеба, поэтому булочники работают и развозят хлеб по районам. Также из-за поста (святой месяц Рамазан – с 24 апреля по 23 мая) открыты кондитерские, продающие пахлаву и другие сладости, потому что для турков это святое. В остальные дни ограничены передвижения людей младше 20 и старше 65 лет. В мае для них были выделены дни (обычно 1‒2 в неделю) и часы (4‒5), когда им можно выходить из дома. Но только пешком.
С 11 мая начали работать парикмахерские и салоны красоты, открылись некоторые торговые центры (но далеко не все магазины в них, рестораны и кафе в ТЦ по-прежнему закрыты). 29 мая должны открыть мечети (вход только в масках и с обязательным соблюдением дистанции).
На данный момент в Турции зафиксировано 154 500 заболевших, 116 111 излечились и 4199 скончались. Среди 10 стран с наибольшим количеством зараженных (Великобритания, Италия, Испания) в Турции самый низких показатель смертей.
Семья на карантине
Нам сравнительно повезло – мой муж (главный кормилец семьи) работает в частном университете Ozyegin. Для него ничего не изменилось: он продолжает писать научные работы дома, а свои две лекции в неделю читает онлайн. На носу экзамены. Говорит, это будет интересный опыт. Из его университета никого не уволили.
Мы живем не в собственном доме, а в большом жилом комплексе – это преимущество, так как можно хотя бы выйти во двор тогда, когда выход на улицу запрещен. Из грустного – в нашем ЖК с конца марта закрыты бассейн, спортзал и кафе.
Также из нашей жизни пропали походы в бассейн на занятия по грудничковому плаванию, поездки на побережье, завтраки по выходным с друзьями (и рестораны вообще) и няня. Мы стали больше заказывать онлайн. По итогу двух месяцев изоляции поняли, что неплохо сэкономили на карантине. Для нашего бюджета это важно, поскольку я нахожусь в декрете и работаю на полставки на российского производителя купальных костюмов. И если в апреле турки еще покупали пляжную одежду, то в мае они совсем потеряли надежду на посещение моря в летний сезон и продажи встали.
Туристическому сезону быть!
Тем не менее Турция готовится к летнему сезону и заверила 70 стран (в том числе Россию), что обладает всеми возможностями для безопасного пребывания туристов на своих курортах. Министр туризма Турции Мехмет Эрсой объявил о запуске проекта «Здоровый туризм» – отели, аэропорты и прочие объекты туристической инфраструктуры теперь должны будут получить сертификат, подтверждающий необходимый уровень гигиены и безопасности для туристов.
Чтобы получить данный сертификат, отели устанавливают тепловые камеры на входе, разрабатывают системы дезинфекции лифтов, багажа, ключей от номеров, пультов управления в номерах и т. д. Больше не будет системы шведских столов, их заменят официанты. На пляжах и у бассейнов необходимо будет соблюдать социальную дистанцию.
Мои знакомые из туристической сферы говорят, что все это сделать достаточно просто и отпуск будет действительно безопасным, так как этим летом туристов в турецких отелях скорее всего будет меньше, чем сотрудников. Я уже начинаю получать рассылку от местных отелей с информацией о том, что они готовы принять туристов. К письмам прикрепляют подробный отчет о том, какие меры безопасности предприняты в данной сети отелей.
В Турции уже официально возобновлен медицинский туризм. Пациент может прилететь с двумя сопровождающими, сдать тест на коронавирус в аэропорту (или привезти его результат, полученный максимум за 72 часа до прилета), сразу же проследовать в клинику и находиться в медицинском учреждении весь срок своего пребывания.
Никаких официальных заявлений пока не было, но я очень надеюсь, что Россия и Турция договорятся об открытии границ в самое ближайшее время. Моему сыну очень нужна бабушка.