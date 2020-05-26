Байрам в этом году был самым необычным. Ведь все крупные турецкие города – на карантине, и жители не могут их покинуть, чтобы навестить своих родственников. Все официальные празднования были отменены, более того ‒ на все четыре выходных дня был введен режим круглосуточного комендантского часа, и нельзя было поздравить даже родных, живущих в черте города. Некоторые решили собраться дома у кого-то из родственников в последний день перед Байрамом, чтобы провести все четыре праздничных дня вместе. Так важно быть вместе с родными на Байрам в Турции, что люди готовы переступить закон.