Руководитель управления по противодействию коррупции ФТС о взятках на таможне

- Немного необычной была пресечённая в Южном таможенном управлении попытка склонить нашего сотрудника — сотрудника службы по противодействию коррупции — к противоправной деятельности. Ему было предложено не замечать огрехи работы одного из таможенных постов. Ему уже принесли наличные в размере порядка 500 000 руб.; в перспективе планировалось, что эту сумму будут платить ежемесячно. Но наш сотрудник вовремя об этом уведомил, и все дальнейшие действия были должным образом задокументированы. Мероприятия продолжаются: нам интересно, откуда эти деньги, кто стоял за такой попыткой. В моей практике такая открытая попытка [подкупить борца с коррупцией] достаточно необычна.