«Нельзя просто объявить территорию своей»

– Проблемы, в принципе, во всех регионах России схожие. Разные они только по своему объему и региональной специфике. Многое зависит от таких параметров, как уровень экономического развития региона, от географического положения, от того, какой путь регион прошел до этого. В Осетии есть проблемы точечные, а есть системные, их довольно много. Мы поэтому и говорили с правительством России в свое время о разработке индивидуальной программы для региона в рамках нацпроектов и федеральных программ: это отдельная экономическая модель, развитие социальной составляющей. Сегодня по этой дороге идут и остальные регионы Кавказа.