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«Нельзя просто объявить территорию своей»

Глава Северной Осетии о Южной Осетии, а также действиях республики в условиях санкций
Екатерина Гробман
Глава Северной Осетии Сергей Меняйло / Евгений Разумный / Ведомости

Бывший вице-адмирал Черноморского флота России Сергей Меняйло возглавил родную для себя Северную Осетию в апреле 2021 г., во время пандемии. Республика, как и ее соседи, переживала вспышку коронавируса тяжело и периодически звучала среди регионов с критическими показателями летальных исходов. Меняйло, который работал полпредом президента в Сибири, признает, что там больше источников для развития экономики, чем в маленькой республике: «Кавказ – это не кладовая России». Тем не менее из-за пандемии в Северной Осетии начали строительство кислородного завода, который должен обеспечить потребности республики, а на фоне санкций надеются сделать ставку на развитие туризма, рассказал он «Ведомостям».

– Год назад вас назначили врио главы Северной Осетии. До этого вы с 2014 г. успели поработать губернатором Севастополя, были [с 2016 г.] полпредом президента в Сибири. После такого разного опыта удалось ли включиться в проблемы республики?

– Проблемы, в принципе, во всех регионах России схожие. Разные они только по своему объему и региональной специфике. Многое зависит от таких параметров, как уровень экономического развития региона, от географического положения, от того, какой путь регион прошел до этого. В Осетии есть проблемы точечные, а есть системные, их довольно много. Мы поэтому и говорили с правительством России в свое время о разработке индивидуальной программы для региона в рамках нацпроектов и федеральных программ: это отдельная экономическая модель, развитие социальной составляющей. Сегодня по этой дороге идут и остальные регионы Кавказа. 

А связи с родной республикой я никогда не терял, поэтому с самого начала вопросы были в общем-то понятны.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных