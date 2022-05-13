«Нельзя просто объявить территорию своей»Глава Северной Осетии о Южной Осетии, а также действиях республики в условиях санкций
Бывший вице-адмирал Черноморского флота России Сергей Меняйло возглавил родную для себя Северную Осетию в апреле 2021 г., во время пандемии. Республика, как и ее соседи, переживала вспышку коронавируса тяжело и периодически звучала среди регионов с критическими показателями летальных исходов. Меняйло, который работал полпредом президента в Сибири, признает, что там больше источников для развития экономики, чем в маленькой республике: «Кавказ – это не кладовая России». Тем не менее из-за пандемии в Северной Осетии начали строительство кислородного завода, который должен обеспечить потребности республики, а на фоне санкций надеются сделать ставку на развитие туризма, рассказал он «Ведомостям».
– Проблемы, в принципе, во всех регионах России схожие. Разные они только по своему объему и региональной специфике. Многое зависит от таких параметров, как уровень экономического развития региона, от географического положения, от того, какой путь регион прошел до этого. В Осетии есть проблемы точечные, а есть системные, их довольно много. Мы поэтому и говорили с правительством России в свое время о разработке индивидуальной программы для региона в рамках нацпроектов и федеральных программ: это отдельная экономическая модель, развитие социальной составляющей. Сегодня по этой дороге идут и остальные регионы Кавказа.
А связи с родной республикой я никогда не терял, поэтому с самого начала вопросы были в общем-то понятны.