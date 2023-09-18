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«Для Москвы важно становиться мультикультурным, толерантным городом»

Ректор РУДН Олег Ястребов о мультикультурной составляющей вуза, реформе обучения и мягкой силе образования
Анастасия Майер
Ректор Российского университета дружбы народов им. Патриса Лумумбы Олег Ястребов / Андрей Гордеев / Ведомости

Россия заняла 6-е место в мире по количеству студентов из-за рубежа в 2022 г.: в стране получают образование 351 127 иностранцев (это 6% от общемирового числа студентов, обучающихся не на родине). «Ведомости» поговорили с ректором Российского университета дружбы народов им. Патриса Лумумбы Олегом Ястребовым о том, как вуз организует учебный процесс для иностранцев и что изменится для них после реформы образования.

– РУДН сейчас главный международный российский вуз, который принимает студентов из других стран. С какими странами сотрудничество развивается особенно динамично?
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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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