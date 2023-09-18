«Для Москвы важно становиться мультикультурным, толерантным городом»Ректор РУДН Олег Ястребов о мультикультурной составляющей вуза, реформе обучения и мягкой силе образования
Россия заняла 6-е место в мире по количеству студентов из-за рубежа в 2022 г.: в стране получают образование 351 127 иностранцев (это 6% от общемирового числа студентов, обучающихся не на родине). «Ведомости» поговорили с ректором Российского университета дружбы народов им. Патриса Лумумбы Олегом Ястребовым о том, как вуз организует учебный процесс для иностранцев и что изменится для них после реформы образования.
– РУДН сейчас главный международный российский вуз, который принимает студентов из других стран. С какими странами сотрудничество развивается особенно динамично?
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