«Для Москвы важно становиться мультикультурным, толерантным городом»

Россия заняла 6-е место в мире по количеству студентов из-за рубежа в 2022 г.: в стране получают образование 351 127 иностранцев (это 6% от общемирового числа студентов, обучающихся не на родине). «Ведомости» поговорили с ректором Российского университета дружбы народов им. Патриса Лумумбы Олегом Ястребовым о том, как вуз организует учебный процесс для иностранцев и что изменится для них после реформы образования.