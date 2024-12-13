Татьяна Навка: «Даже на Олимпиаде я соревновалась сама с собой»

«Даже на Олимпиаде я соревновалась сама с собой»Известная фигуристка о конкуренции в большом спорте и своем новом ледовом шоу
В Москве 20 декабря стартуют премьерные показы нового шоу Татьяны Навки «Щелкунчик», где главные роли исполнят известные фигуристы Петр Чернышев, Камила Валиева, Евгения Тарасова, Владимир Морозов и сама Навка. В постановке также задействованы современные технологии и масштабные декорации, а легендарную музыку Петра Чайковского представят в современной аранжировке.
В 2006 г., после победы на XX зимних Олимпийских играх в Турине в паре с Романом Костомаровым, Навка ушла из большого спорта, но не из профессии. Последующие 10 лет олимпийская чемпионка посвятила участию в телепроектах о фигурном катании, где выходила на лед в паре с Маратом Башаровым, Егором Бероевым, Артемом Михалковым, Алексеем Воробьевым, Андреем Бурковским. С 2013 г. попробовала себя в новой роли – ведущей телевизионных шоу и программ на «Звезде», «Первом канале», «Матч ТВ» т. д.
С 2017 г. Навка занимается организацией ледовых шоу, которые пользуются большой популярностью. Команда последовательно обращается к сюжетам известных классических литературных и музыкальных произведений, таких как «Руслан и Людмила», «Аленький цветочек», «История любви Шахерезады».
В интервью «Ведомостям» фигуристка рассказала о новом прочтении самой новогодней сказки, гастролях в Индии и мечте сняться в кино.