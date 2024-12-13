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Татьяна Навка: «Даже на Олимпиаде я соревновалась сама с собой»

Известная фигуристка о конкуренции в большом спорте и своем новом ледовом шоу
Вероника Алфимова
Фигуристка Татьяна Навка
Фигуристка Татьяна Навка / Максим Стулов / Ведомости

В Москве 20 декабря стартуют премьерные показы нового шоу Татьяны Навки «Щелкунчик», где главные роли исполнят известные фигуристы Петр Чернышев, Камила Валиева, Евгения Тарасова, Владимир Морозов и сама Навка. В постановке также задействованы современные технологии и масштабные декорации, а легендарную музыку Петра Чайковского представят в современной аранжировке.

В 2006 г., после победы на XX зимних Олимпийских играх в Турине в паре с Романом Костомаровым, Навка ушла из большого спорта, но не из профессии. Последующие 10 лет олимпийская чемпионка посвятила участию в телепроектах о фигурном катании, где выходила на лед в паре с Маратом Башаровым, Егором Бероевым, Артемом Михалковым, Алексеем Воробьевым, Андреем Бурковским. С 2013 г. попробовала себя в новой роли – ведущей телевизионных шоу и программ на «Звезде», «Первом канале», «Матч ТВ» т. д.

С 2017 г. Навка занимается организацией ледовых шоу, которые пользуются большой популярностью. Команда последовательно обращается к сюжетам известных классических литературных и музыкальных произведений, таких как «Руслан и Людмила», «Аленький цветочек», «История любви Шахерезады».

В интервью «Ведомостям» фигуристка рассказала о новом прочтении самой новогодней сказки, гастролях в Индии и мечте сняться в кино.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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