Татьяна Навка: «Даже на Олимпиаде я соревновалась сама с собой»

В 2006 г., после победы на XX зимних Олимпийских играх в Турине в паре с Романом Костомаровым, Навка ушла из большого спорта, но не из профессии. Последующие 10 лет олимпийская чемпионка посвятила участию в телепроектах о фигурном катании, где выходила на лед в паре с Маратом Башаровым, Егором Бероевым, Артемом Михалковым, Алексеем Воробьевым, Андреем Бурковским. С 2013 г. попробовала себя в новой роли – ведущей телевизионных шоу и программ на «Звезде», «Первом канале», «Матч ТВ» т. д.