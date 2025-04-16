Владимир Груздев: «Предприниматель – профессия повышенного риска»

Что касается значимости юридического сообщества, то мы [юристы] всегда преобразуем в законы то, что происходит в обществе, по этим законам общество живет и развивается дальше. За последние годы появились и сегодня активно развиваются криптовалюты. Например, некоторые страны создают свои стратегические крипторезервы. Многие в нашей стране майнят криптовалюту, инвестируют в нее. Это же тоже нужно было все урегулировать: что является криптовалютой, как это должно подлежать налогообложению, кто имеет право добывать, как это учитывается и т. д.