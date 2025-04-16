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Владимир Груздев: «Предприниматель – профессия повышенного риска»

Председатель АЮР о трансформации сообщества, роли международного права и вызовах цифровой эпохи
Яна Суринская
Председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев
Председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев / Андрей Гордеев / Ведомости

Владимир Груздев, который в разных должностях занимался бизнесом и политикой, после отставки с должности губернатора Тульской области в 2016 г. занимает должность председателя правления Ассоциации юристов России. В интервью «Ведомостям» он рассказывает о трансформации юридического сообщества, роли международного права в современной геополитической ситуации, вызовах цифровой эпохи, статусе мигрантов, а также делится взглядами на смертную казнь, правосудие и реформы в законодательстве.

«Искусственный интеллект нужно поставить на службу человеку»

– Вы занимаете пост председателя правления Ассоциации юристов России (АЮР) уже почти девять лет. Как, по вашему мнению, укрепилось юридическое сообщество за это время, какие изменения заметили?

– Наша миссия – формирование правовой культуры и повышение значимости юридической профессии. За последние 40 лет в СССР и России подготовили свыше 2,5 млн юристов. АЮР стала площадкой для профессионального диалога юристов всех сфер: судей, прокуроров, адвокатов, нотариусов, следователей, дознавателей, практикующих и корпоративных юристов. Особое внимание ассоциация уделяет качеству образования.

По указу президента № 599 «О мерах по совершенствованию высшего юридического образования в РФ» на АЮР возложено проведение общественной аккредитации образовательных учреждений высшего профессионального образования, осуществляющих подготовку юридических кадров. Сегодня в России около 600 вузов готовят юристов (в начале 2010-х гг. было чуть больше 1300), но важно понимать: профильность учебного заведения напрямую влияет на глубину подготовки. Повышением качества юридического образования занимается председатель АЮР Сергей Степашин, а также министр науки и высшего образования РФ член президиума ассоциации Валерий Фальков.

Что касается значимости юридического сообщества, то мы [юристы] всегда преобразуем в законы то, что происходит в обществе, по этим законам общество живет и развивается дальше. За последние годы появились и сегодня активно развиваются криптовалюты. Например, некоторые страны создают свои стратегические крипторезервы. Многие в нашей стране майнят криптовалюту, инвестируют в нее. Это же тоже нужно было все урегулировать: что является криптовалютой, как это должно подлежать налогообложению, кто имеет право добывать, как это учитывается и т. д.

Сегодня новый вызов – искусственный интеллект. Задача юридического сообщества – защитить наших граждан от крипто- и диджитал-преступлений. По оценке Сбербанка за прошлый год, размер убытков граждан от мошеннических действий составил 250–300 млрд руб. Помните фильм «Терминатор», где искусственный интеллект «Скайнет» вышел из-под управления и начал жить своей жизнью? Искусственный интеллект нужно поставить на службу человеку, ведь технологии привносят не только новые риски, но и новые возможности. Например, при создании автомобиля исчезла профессия кучера, но появилась профессия водителя.

– Какие приоритеты на ближайший период?

– Прежде всего – правовое просвещение наших граждан и оказание бесплатной юридической помощи. Активная деятельность в этом направлении ведется совместно с Минюстом. Отдельно хотел бы отметить работу, проводимую министром юстиции РФ, членом бюро президиума АЮР Константином Чуйченко. Под его руководством в регионах России открываются «Кварталы юстиции», на территории которых жители могут получить бесплатную правовую помощь. Функционирует государственная платформа бесплатной юридической помощи «вправе.рф». Ассоциация содействует в выполнении возложенных на Минюст задач.

Также десятки тысяч граждан обращаются за помощью. Например, только отделение в Башкирии за 2024 г. дало 10 000 бесплатных юридических консультаций. Кроме того, активно поддерживаем соотечественников – как за рубежом, так и в России. Хорошим примером служат нотариусы. Федеральная нотариальная палата приняла решение не взимать нотариальные тарифы при оформлении и заверении документов для получения гражданства нашими соотечественниками. Это проявление солидарности.

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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