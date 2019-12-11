Журнал Time назвал Грету Тунберг «человеком года»

Школьница стала известна после того, как начала устраивать забастовки возле парламента в Стокгольме, отказываясь ходить в школу по пятницам, пока политики не прислушаются к ней и не начнут неукоснительно выполнять Парижское соглашение по климату. В этом году Тунберг получила Международную детскую премию мира и была номинирована на Нобелевскую премию мира, но не получила ее. В сентябре Тунберг выступила в Нью-Йорке на открытии саммита ООН по вопросам изменения климата с эмоциональной речью, в которой обвинила политиков в бездействии. Она потребовала от мировых лидеров срочно принять меры для предотвращения экологической катастрофы.