Затонувшая в Севастополе подводная лодка будет утилизирована
Плавучий док и подводная лодка, затонувшие в одной из бух Севастополя, будут утилизированы, сообщила «Интерфаксу» пресс-служба Южного военного округа. Там уточнили, что плавдок ПД-16 и корпус подлодки, находившийся на нем, были выведены из эксплуатации Черноморского флота более десяти лет назад. Сейчас ведется подготовка к буксировке к месту утилизации.
Утром 15 декабря «Интерфакс» и ТАСС со ссылкой на источники сообщили, что в Севастополе затонул плавучий док со списанной подводной лодкой Б-380. После этого подлодка всплыла на поверхность. Причиной затопления собеседники агентств называли техническое состояние дока. Информация о пострадавших не поступала.
Большой плавучий док ПД-16 был заложен в 1938 г. Он представляет собой понтонную металлическую конструкцию, предназначенную для ремонта подлодок, эсминцев, тральщиков и т.д. Этот плавдок использовался во время Великой Отечественной войны для ремонта боевых кораблей. После войны ПД-16 был перемещен в Севастополь.