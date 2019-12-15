Затонувшая в Севастополе подводная лодка будет утилизирована

Плавучий док и подводная лодка, затонувшие в одной из бух Севастополя, будут утилизированы, сообщила «Интерфаксу» пресс-служба Южного военного округа. Там уточнили, что плавдок ПД-16 и корпус подлодки, находившийся на нем, были выведены из эксплуатации Черноморского флота более десяти лет назад. Сейчас ведется подготовка к буксировке к месту утилизации.