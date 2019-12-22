WADA ответило на заявление об изменении Родченковым данных лаборатории

Накануне СКР сообщил о возможной причастности Родченкова к манипуляции с базой московской лаборатории. Речь идет о данных за 2012–2015 гг., которые были переданы экспертам WADA. Комиссия организации, которая изучала базу, пришла к выводу, что в нее вносились изменения. На этом основании исполком WADA принял решение принять ряд санкций в отношении российских спортсменов.