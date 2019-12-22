WADA ответило на заявление об изменении Родченковым данных лаборатории
Всемирное антидопинговое агентство (WADA) придерживается решений, которые принял исполком организации 9 декабря. Так пресс-служба WADA прокомментировала заявление Следственного комитета России (СКР) о том, что бывший руководитель Антидопингового центра Григорий Родченков вносил изменения в базу данных московской лаборатории.
«Полную картину вы можете найти в нашем заявлении от 9 декабря, в соответствующих рекомендациях комитета по соответствию WADA и в отчете отдела расследований WADA», – сказала «РИА Новости» пресс-служба антидопингового агентства.
Накануне СКР сообщил о возможной причастности Родченкова к манипуляции с базой московской лаборатории. Речь идет о данных за 2012–2015 гг., которые были переданы экспертам WADA. Комиссия организации, которая изучала базу, пришла к выводу, что в нее вносились изменения. На этом основании исполком WADA принял решение принять ряд санкций в отношении российских спортсменов.
Доказательства указывают, что к подмене данных могут быть причастны Родченков и другие неустановленные лица, утверждает СКР. Факты удаленного посещения электронной базы прежним руководством Антидопингового центра якобы подтверждены, заходы осуществлялись с ip-адресов, зарегистрированных в США и Германии.