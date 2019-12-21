СКР заподозрил Родченкова в манипуляциях с данными московской лаборатории

Речь идет о данных за 2012–2015 гг., которые были переданы экспертам Всемирного антидопингового агентства (WADA). Комиссия организации, которая изучала базу, пришла к выводу, что в нее вносились изменения. О манипуляциях с допинг-пробами сообщил также руководитель РУСАДА Юрий Ганус. Изменения, по его словам, вносились в декабре 2018 г. и январе этого года, когда лабораторию контролировал СКР.