СКР заподозрил Родченкова в манипуляциях с данными московской лаборатории
Следственный комитет России (СКР) заподозрил бывшего директора Антидопингового центра Григория Родченкова в том, что он вносил изменения в электронную базу московской лаборатории с целью искажения параметров и показателей допинг-проб российских спортсменов. Об этом говорится в сообщении на сайте ведомства.
Речь идет о данных за 2012–2015 гг., которые были переданы экспертам Всемирного антидопингового агентства (WADA). Комиссия организации, которая изучала базу, пришла к выводу, что в нее вносились изменения. О манипуляциях с допинг-пробами сообщил также руководитель РУСАДА Юрий Ганус. Изменения, по его словам, вносились в декабре 2018 г. и январе этого года, когда лабораторию контролировал СКР.
Доказательства указывают, что к подмене данных могут быть причастны Родченков и другие неустановленные лица, говорится в сообщении Следственного комитета. В нем утверждается, что факты удаленного посещения электронной базы прежним руководством Антидопингового центра подтверждены, заходы осуществлялись с ip-адресов, зарегистрированных в США и Германии.
При этом следователи узнали, что Родченков передал WADA некий альтернативный экземпляр электронного архива Московской антидопинговой лаборатории. Его происхождение и истинность имеющихся в нем сведений не установлена, отметил СКР. Иностранные партнеры отказались предоставить возможность исследовать эту базу, а также допросить Родченкова, добавило ведомство.
На прошлой неделе исполком WADA принял решение применить ряд санкций в отношении российского спорта. Поводом стали манипуляции с данными Московской антидопинговой лаборатории. В результате спортсмены из России четыре года не смогут выступать на Олимпийских играх и чемпионатах мира под национальным флагом. Кроме того, России запрещено проводить на своей территории крупные международные соревнования.