Адвокат Родченкова назвал обвинения Следственного комитета фарсом
Адвокат бывшего руководителя Антидопингового центра Григория Родченкова Джим Уолден считает, что его подзащитный не имел возможности войти в базу данных московской лаборатории. Обвинения Следственного комитета России (СКР) он назвал фарсом.
«Родченков не мог и не входил в базу LIMS. Мы не знаем, мог ли кто-то другой войти в систему. Все это выглядит как фарс», – заявил Уолден агентству Associated Press.
Накануне СКР сообщил о возможной причастности Родченкова к манипуляции с базой московской лаборатории. Речь идет о данных за 2012–2015 гг., которые были переданы экспертам Всемирного антидопингового агентства (WADA). Комиссия организации, которая изучала базу, пришла к выводу, что в нее вносились изменения. На этом основании исполком WADA принял решение ввести ряд санкций в отношении российских спортсменов.
WADA, отвечая на вопрос о возможной причастности Родченкова к манипуляции с данными, заявило, что придерживается решений, которые принял исполком организации 9 декабря.