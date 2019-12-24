Общество

СК предъявил обвинения генералу таможенной службы и его заместителю

Ведомости

Следственный комитет предъявил обвинения в злоупотреблении полномочий начальнику управления таможенного дознания ФТС генерал-лейтенанту Александру Кизлыку и его заместителю Алексею Серебро, сообщило «РИА Новости» со ссылкой на пресс-секретаря Басманного суда Москвы Ирину Морозову.

Следствие попросило суд отправить Кизлыка и Серебро под стражу до 22 февраля. Им грозит до 10 лет лишения свободы.

Официально суть обвинений против Кизлыка и Серебро не раскрывалась. Источник РБК в СК рассказал, что они переквалифицировали дела в отношении пассажиров, незаконно провозивших валюту, из уголовных в административные.

Накануне стало известно, что правоохранительные органы провели обыски в центральном аппарате ФТС, а также во Внуковском и Домодедовском подразделениях. РЕН ТВ сообщал, что Кизлык и Серебро подозреваются в крупных махинациях. Кроме того, по информации телеканала, на причастность к незаконной деятельности проверяются замначальники Внуковской и Домодедовской таможен Константин Мишин и Юрий Черкашин.

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