СК предъявил обвинения генералу таможенной службы и его заместителю
Следственный комитет предъявил обвинения в злоупотреблении полномочий начальнику управления таможенного дознания ФТС генерал-лейтенанту Александру Кизлыку и его заместителю Алексею Серебро, сообщило «РИА Новости» со ссылкой на пресс-секретаря Басманного суда Москвы Ирину Морозову.
Следствие попросило суд отправить Кизлыка и Серебро под стражу до 22 февраля. Им грозит до 10 лет лишения свободы.
Накануне стало известно, что правоохранительные органы провели обыски в центральном аппарате ФТС, а также во Внуковском и Домодедовском подразделениях. РЕН ТВ сообщал, что Кизлык и Серебро подозреваются в крупных махинациях. Кроме того, по информации телеканала, на причастность к незаконной деятельности проверяются замначальники Внуковской и Домодедовской таможен Константин Мишин и Юрий Черкашин.