СК предъявил обвинения генералу таможенной службы и его заместителю

Накануне стало известно, что правоохранительные органы провели обыски в центральном аппарате ФТС, а также во Внуковском и Домодедовском подразделениях. РЕН ТВ сообщал, что Кизлык и Серебро подозреваются в крупных махинациях. Кроме того, по информации телеканала, на причастность к незаконной деятельности проверяются замначальники Внуковской и Домодедовской таможен Константин Мишин и Юрий Черкашин.