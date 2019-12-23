ФТС подтвердила информацию об обысках

Ранее сегодня, 23 декабря, об обысках сообщили ТАСС и «Интерфакс». По словам источника «Ведомостей» в правоохранительных органах, в структурах ФТС действительно проводились следственные действия. По данным источников агентств, обыски проводятся сотрудниками СКР в рамках уголовного дела. По данным телеканала РЕН ТВ, начальник управления таможенного дознания Александр Кизлык и его заместитель по фамилии Серебро подозреваются в крупных махинациях.