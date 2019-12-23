ФТС подтвердила информацию об обысках
Федеральная таможенная служба (ФТС) подтвердила информацию об обысках, которые правоохранительные органы провели в центральном аппарате ведомства, а также во Внуковском и Домодедовском подразделениях.
«В отношении отдельных сотрудников ФТС России проводятся следственные действия», – сообщили в пресс-службе. Представитель СКР воздержался от комментариев.
Ранее сегодня, 23 декабря, об обысках сообщили ТАСС и «Интерфакс». По словам источника «Ведомостей» в правоохранительных органах, в структурах ФТС действительно проводились следственные действия. По данным источников агентств, обыски проводятся сотрудниками СКР в рамках уголовного дела. По данным телеканала РЕН ТВ, начальник управления таможенного дознания Александр Кизлык и его заместитель по фамилии Серебро подозреваются в крупных махинациях.
Обыски во Внуковской и Домодедовской таможнях касаются заместителей начальников этих подразделений Константина Мишина и Юрия Черкашина. Их проверяют на причастность к незаконной деятельности, сообщает телеканал.