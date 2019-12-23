СМИ сообщили об обысках в центральном аппарате ФТС

Телеканал РЕН ТВ сообщил, что начальник управления таможенного дознания Александр Кизлык и его заместитель по фамилии Серебро подозреваются в крупных махинациях. Кроме того, обыски проходят во Внуковской и Домодедовской таможнях – на причастность к незаконной деятельности проверяют заместителей начальников этих подразделений Константина Мишина и Юрия Черкашина.