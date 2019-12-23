Общество

СМИ сообщили об обысках в центральном аппарате ФТС

Ведомости

Сотрудники Следственного комитета России проводят обыски в центральном аппарате Федеральной таможенной службы (ФТС) и нескольких подразделениях, сообщают ТАСС и «Интерфакс» со ссылкой на источники. Уточняется, что следственные действия проводятся в рамках уголовного дела.

Телеканал РЕН ТВ сообщил, что начальник управления таможенного дознания Александр Кизлык и его заместитель по фамилии Серебро подозреваются в крупных махинациях. Кроме того, обыски проходят во Внуковской и Домодедовской таможнях – на причастность к незаконной деятельности проверяют заместителей начальников этих подразделений Константина Мишина и Юрия Черкашина.

«Ведомости» запросили комментарий пресс-службы ФТС. По словам источника «Ведомостей» в правоохранительных органах, в структурах ФТС действительно проводились следственные действия. Представитель СКР воздержался от комментариев.

Новости СМИ2
Хотите скрыть партнерские блоки?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь.