Разбившийся в Хабаровском крае Су-57 перед крушением вошел в спираль
Разбившийся в Хабаровском крае во вторник, 24 декабря, истребитель Су-57 перед крушением вошел в спираль, из которой летчик не смог его вывести в режиме ручного управления. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на неназванного собеседника в авиастроительной отрасли.
По словам источника агентства, испытательный полет проходил на высоте 8 тысяч метров. Из-за отказа систем управления истребитель вошел в нисходящую спираль, когда самолет движется «По винтовой траектории с креном и потерей высоты».
Собеседник ТАСС отметил, что «летчик пытался перевести самолет в горизонтальный полет в ручном режиме, но его усилия результатов не дали», тогда на выстое 2 тыс. метров пилот принял решение катапультироваться.
Как ранее сообщали «Ведомости», истребитель пятого поколения Су-57 потерпел первую аварию в своей истории под Комсомольском-на-Амуре во время испытательного полета примерно в 111 км от аэродрома базирования самолета. По предварительным данным, авария произошла из-за технических неполадок в комплексной системе управления Су-57. Это был первый серийный Су-57 с бортовым номером «01 синий», находившийся на финальном этапе заводских испытаний.