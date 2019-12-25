Разбившийся в Хабаровском крае Су-57 перед крушением вошел в спираль

Как ранее сообщали «Ведомости», истребитель пятого поколения Су-57 потерпел первую аварию в своей истории под Комсомольском-на-Амуре во время испытательного полета примерно в 111 км от аэродрома базирования самолета. По предварительным данным, авария произошла из-за технических неполадок в комплексной системе управления Су-57. Это был первый серийный Су-57 с бортовым номером «01 синий», находившийся на финальном этапе заводских испытаний.