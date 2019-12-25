Вертолет Ми-8 опрокинулся при жесткой посадке в Красноярском крае
В районе поселка Байкит в Красноярском крае вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку, сообщается на сайте регионального управления МЧС. Уточняется, что при вынужденной посадке вертолет опрокинулся на бок, у него повреждена хвостовая балка и лопасти несущего винта.
Региональное управление МЧС добавляет, что на борту находились 21 человек, в том числе три члена экипажа. Из-за инцидента на территории региона введен режим чрезвычайной ситуации.
Источники «Интерфакса» и ТАСС в экстренных службах сообщили, вертолет авиакомпании «КрасАвиа» перевозил вахтовиков-нефтяников и совершил вынужденную посадку почти сразу после взлета. По данным «Интерфакса», в результате пострадали два пассажира и командир воздушного суда. ТАСС со ссылкой на источник, близкий к региональному управлению Росавивации уточнил, что пострадавших двое — у пассажира перелом ноги, а командиру вертолета потребовалась госпитализация. В МЧС заявили, что пассажиров эвакуируют с места жесткой посадки вертолета, число пострадавших уточняется, им оказывается необходимая помощь.
В министерстве здравоохранения региона сообщили «Интерфаксу», что к медикам поступили шесть человек, из них двоим потребовались операции. Состояние всех пострадавших — средней степени тяжести.
Как уточняет «Интерфакс», Красноярская транспортная прокуратура начала проверку соблюдения законодательства о безопасности полетов по факту инцидента. Представитель прокуратуры пояснил, что причиной жесткой посадки могло стать попадание вертолета в снежный вихрь на взлете.
Байкит находится в 500 км от райцентра Туры Красноярского края, около 1 000 км от Красноярска.