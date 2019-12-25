Вертолет Ми-8 опрокинулся при жесткой посадке в Красноярском крае

Источники «Интерфакса» и ТАСС в экстренных службах сообщили, вертолет авиакомпании «КрасАвиа» перевозил вахтовиков-нефтяников и совершил вынужденную посадку почти сразу после взлета. По данным «Интерфакса», в результате пострадали два пассажира и командир воздушного суда . ТАСС со ссылкой на источник, близкий к региональному управлению Росавивации уточнил, что пострадавших двое — у пассажира перелом ноги, а командиру вертолета потребовалась госпитализация. В МЧС заявили, что пассажиров эвакуируют с места жесткой посадки вертолета, число пострадавших уточняется, им оказывается необходимая помощь.