Второй за сутки вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку
В Ненецком автономном округе совершил жесткую посадку вертолет Ми-8, сообщает пресс-служба управления МЧС по Коми. На борту было 23 человека, в том числе четыре члена экипажа. Все люди, находившиеся на борту, были эвакуированы. Никто из них не пострадал.
По данным ведомства, вертолет, следовавший по маршруту Усинск – Северная Хаяха, совершил вынужденную посадку в 1,5 км от буровой Северная Хаяха. Находившихся на борту вертолета доставят в город Усинск в Республике Коми.
Это вторая жесткая посадка Ми-8 за день. Ранее вертолет опрокинулся при жесткой посадке в Красноярском крае. На борту находился 21 человек, в том числе три члена экипажа. В результате инцидента пострадали 16 человек, 15 из них были госпитализированы, пишет РБК со ссылкой на краевой минздрав. По данным представителя прокуратуры, причиной жесткой посадки могло стать попадание вертолета в снежный вихрь на взлете.