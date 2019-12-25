Второй за сутки вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку

Это вторая жесткая посадка Ми-8 за день. Ранее вертолет опрокинулся при жесткой посадке в Красноярском крае. На борту находился 21 человек, в том числе три члена экипажа. В результате инцидента пострадали 16 человек, 15 из них были госпитализированы, пишет РБК со ссылкой на краевой минздрав. По данным представителя прокуратуры, причиной жесткой посадки могло стать попадание вертолета в снежный вихрь на взлете.