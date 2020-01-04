На Южно-Украинской атомной электростанции сработала система защиты
Третий энергетический блок Южно-Украинской АЭС был обесточен утром 4 января из-за срабатывания автоматической защиты, говорится в сообщении оператора станции – «Энергоатома». Что именно стало причиной остановки подачи электричества, компания не уточнила.
В «Энергоатоме» также утверждают, что радиационный фон на АЭС и на территории вокруг нее находится в пределах нормы. Отклонений не зафиксировано. Другие энергоблоки АЭС работают в штатном режиме.
Южно-Украинская АЭС расположена в Николаевской области Украины. Она состоит из трех энергоблоков. Их мощность составляет 3000 МВт. Мощность двух энергоблоков после отключения третьего была 2040 МВт.
Отключение третьего блока от электричества из-за срабатывания системы безопасности последний раз происходило в 2015 г. Тогда работа электростанции была восстановлена в течение суток. В мае 2016 г. был обесточен второй энергоблок. Тогда «Энергоатом» сообщил, что инцидент произошел из-за ошибки персонала.