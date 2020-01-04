На Южно-Украинской атомной электростанции сработала система защиты

Отключение третьего блока от электричества из-за срабатывания системы безопасности последний раз происходило в 2015 г. Тогда работа электростанции была восстановлена в течение суток. В мае 2016 г. был обесточен второй энергоблок. Тогда «Энергоатом» сообщил, что инцидент произошел из-за ошибки персонала.