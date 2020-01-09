В Коми загорелся нефтеперерабатывающий завод «Луйкойла»

По данным ведомства, пожар начался в 16.55 мск на территории НПЗ «Лукойл-Ухтанефтепереработка». Первая пожарно-спасательная бригада прибыла на место в 17.08. По предварительной информации, пожар произошел на одной из установок по переработке дизтоплива. Пожару присвоен третий повышенный уровень сложности. Предварительно известно об одном пострадавшем, но госпитализирован в состоянии легкой степени тяжести.