В Коми загорелся нефтеперерабатывающий завод «Луйкойла»
Площадь пожара на нефтеперерабатывающем заводе «Луйкойла» в Ухте (Коми) выросла до 1000 кв.м, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на МЧС.
По данным ведомства, пожар начался в 16.55 мск на территории НПЗ «Лукойл-Ухтанефтепереработка». Первая пожарно-спасательная бригада прибыла на место в 17.08. По предварительной информации, пожар произошел на одной из установок по переработке дизтоплива. Пожару присвоен третий повышенный уровень сложности. Предварительно известно об одном пострадавшем, но госпитализирован в состоянии легкой степени тяжести.
По данным источника «Интерфакса», на заводе прогремели два взрыва. О взрыве агентству также рассказали в пресс-службе администрации Ухты. Сотрудники завода эвакуированы. На место происшествия направлен пожарный поезд. На месте уже работают 48 человек и 15 единиц техники. «Ведомости» направили запрос в «Лукойл».