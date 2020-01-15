Суд взыскал с оппозиционеров более 2,3 млн рублей по иску прокуратуры

Прокуратура Москвы подала иск к Алексею Навальному и другим оппозиционерам в сентябре из-за расходов Росгвардии во время несогласованных акций протеста. Ведомство заявило, что Росгвардия выделила «дополнительные силы» на обеспечение порядка в связи с митингами и понесла дополнительные расходы на оплату труда и расходы на горюче-смазочные материалы.