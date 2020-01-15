Суд взыскал с оппозиционеров более 2,3 млн рублей по иску прокуратуры
Черемушкинский суд Москвы взыскал более 2,3 млн руб. с оппозиционеров в пользу прокуратуры Москвы в связи с несогласованными акциями 27 июля и 3 августа 2019 г. в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму, передает ТАСС.
Алексей Навальный, Любовь Соболь, Илья Жданов, Владимир Милов, Георгий Албуров, Олег Степанов, Илья Яшин и Александр Соловьев должны будут выплатить по решению суда 1,261 млн руб. Еще 1,107 млн руб. прокурор просил отдельно взыскать с Албурова и Соболь за акцию 3 августа.
Прокуратура Москвы подала иск к Алексею Навальному и другим оппозиционерам в сентябре из-за расходов Росгвардии во время несогласованных акций протеста. Ведомство заявило, что Росгвардия выделила «дополнительные силы» на обеспечение порядка в связи с митингами и понесла дополнительные расходы на оплату труда и расходы на горюче-смазочные материалы.
Изначально прокуратура просила взыскать с оппозиционеров почти 5 млн руб. по двум искам. Позже исковые требования были уточнены и уменьшились.