Новости
Политика
Новости

Суд раскрыл детали иска прокуратуры Москвы к оппозиционерам

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Прокуратура Москвы подала иск к Алексею Навальному и другим оппозиционерам из-за расходов Росгвардии во время несогласованных акций протеста 27 июля и 3 августа. Об этом «Коммерсанту» сообщила пресс-секретарь Черемушкинского районного суда Ирэна Козаева.

Иск был подан 4 сентября. Помимо Навального ответчиками по нему стали еще семь человек — Илья Яшин, Олег Степанов, Александр Соловьев, Любовь Соболь, Владимир Милов, Иван Жданов и Георгий Албуров.

Как рассказала Козаева, претензии прокуратуры связаны с тем, что Росгвардия в дни несогласованных акций задействовала «дополнительные силы» на обеспечение порядка и понесла дополнительные расходы на оплату на оплату труда и расходы на горюче-смазочные материалы. В этой связи ведомство требует с Милова, Жданова, Соловьева, Яшина, Навального, Степанова и Соболь за организацию несогласованной акции 27 июля солидарно более 2,5 млн руб., а с Соболь и Албурова за организацию 3 августа — 2,3 млн руб.

Ранее суд оставлял иск прокуратуры без движения. Козаева пояснила, что «там были определенные недостатки из-за тех документов, которые были представлены в качестве обоснования требований». Но теперь иск принят к производству, и на 21 октября назначена досудебная беседа.

Накануне Симоновской районный суд раскрыл детали исков ГУ МВД по Москве, ответчиками по которому стали те же оппозиционеры. Управление потребовало возместить ему ущерб из-за «привлечения сил и средств на обеспечение общественного порядка» на несогласованных акциях 27 июля и 3 августа. Сумма требований по одному из исков — почти 8,5 млн руб., по второму – 9,4 млн руб. 

Новости СМИ2
Хотите скрыть партнерские блоки? Оформите подписку и читайте, не отвлекаясь.
Arrow
Технологии
Новости

Студия «Союзмультфильм» проведет ребрендинг

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

ФГУП «Союзмультфильм» занялось ребрендингом, рассказала »Коммерсанту» председатель правления киностудии Юлиана Слащева.

По ее словам, студия получит новый логотип, а также слоганы — «А давай вместе!», «Союз=вместе», «Когда мы вместе». Помимо этого у нее будут новые шрифты и айдентика — закрепленные правила изображения персонажей.

Партнер «Союзмультфильма» — агентство ONY, которое проводило ребрендинг Новой Третьяковки. Сколько студия потратит, Слащева не уточнила.

До этого у «Союзмультфильма» фактически никогда не было единого логотипа, название рисовали по-разному практически в каждом проекте, отметила предправления. Новый бренд строился с ориентиром на две аудитории — детей (до 12 лет), а также родителей (30-40 лет), которые смотрели мультфильмы в детстве. Ребрендинг должен помочь росту доходов от продажи медиаправ и лицензий, а также выходу на зарубежные рынки и созданию дочерних брендов, отметила Слащева.

«Союзмультфильм» существует с 1936 г. Среди мультфильмов, созданных студией, — «Малыш и Карлсон», «Ну, погоди!», «Бременские музыканты», «Винни Пух», «Крокодил Гена».

Хотите скрыть партнерские блоки? Оформите подписку и читайте, не отвлекаясь.
Arrow
  • Главное
  • Популярное
Бизнес
Новости

Власти Мордовии выставили на продажу акции оператора аэропорта Саранска

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Правительство Мордовии выставило на продажу акции оператора аэропорта Саранска – АО «Авиалинии Мордовии», сообщает ТАСС со ссылкой на заявление гендиректора компании Александра Кистайкина. По его словам, приватизация оператора положительно повлияет на развитию предприятия – в частности, ускорит создание постоянного пограничного пункта пропуска, позволяющего аэропорту принимать международные рейсы.

«В настоящее время 100% акций общества "Авиалинии Мордовии", которое является оператором аэродрома Саранска, принадлежат правительству республики», – уточнил Кистайкин. По его словам, на продажу выставлены 114 379 обыкновенных акций оператора. Начальная цена – около 145,5 млн руб. Согласно условиям конкурса покупатель должен будет сохранить не менее 250 рабочих мест в компании в течение года с момента заключения договора.

Аэропорт Саранска в 2017 г. закрыли на реконструкцию. К чемпионату мира по футболу 2018 г. на территории аэропорта построили новый терминал площадью около 7 000 кв. м, реконструировали взлетно-посадочную полосу, увеличили перроны и количество мест стоянок для самолетов. Сейчас из аэропорта выполняются рейсы в Москву, Санкт-Петербург, Минеральные Воды и Екатеринбург.

Выбор редактора
Новости СМИ2
Хотите скрыть партнерские блоки? Оформите подписку и читайте, не отвлекаясь.
Arrow
Бизнес
Новости

«Россия» передаст «Победе» и «Аэрофлоту» семь самолетов Boeing 737-800

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Авиакомпания «Россия» передаст четыре самолета Boeing 737-800 «Победе» и три таких же лайнера головной компании «Аэрофлот», передает ТАСС. «Перераспределение воздушных судов внутри группы компаний – распространенная практика», – сообщили агентству в «Аэрофлоте». Три самолета, которые будут переданы «Аэрофлоту», в будущем «забазируют в Красноярске, где в конце марта 2020 г. начнет работу новый хаб авиакомпании». Четыре передаваемые «Победе» лайнера будут использованы для развития среднемагистральной маршрутной сети, их аэропортом базирования станет «Пулково», уточнили в компании.

По словам источника ТАСС в «Аэрофлоте», решение передать четыре самолета «Победе» объясняется высоким спросом на услуги лоукостера.

Знакомые с планами «Аэрофлота» источники рассказали РБК, что «Россия» прекратит выполнять полеты из «Шереметьево» на юг России, в Оренбург и Париж. На данный момент флот авиакомпании состоит из 60 самолетов.

Осенью прошлого года «Россия» перебазировала 15 лайнеров – девять дальнемагистральных и шесть среднемагистральных – из «Внуково» в «Шереметьево», писали «Ведомости» со ссылкой на источники.

«Победа» в 2019 г. заняла 4-е место в списке крупнейших российских авиакомпаний после «Аэрофлота», S7 и «России». По итогам 2018 г. «Победа» перевезла 7,1 млн человек, получив 35,5 млрд руб. выручки и 2 млрд руб. чистой прибыли (отчет по РСБУ). В первом полугодии этого года лоукостер перевез 4,6 млн человек. По данным Росавиации, «Победа» остается самой востребованной регулярной авиакомпанией: средняя загрузка ее рейсов – 92,5%.

Выбор редактора
Новости СМИ2
Хотите скрыть партнерские блоки? Оформите подписку и читайте, не отвлекаясь.
Arrow
Бизнес
Новости

Прокуратура через суд добилась отмены платной регистрации на рейсы «Победы»

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Мосгорсуд удовлетворил заявление Московской межрегиональной транспортной прокуратуры (ММТП), потребовавшей отменить платную регистрацию в зарубежных аэропортах для пассажиров авиакомпании «Победа», говорится в сообщении надзорного ведомства.

«Победа» намерена это решение оспаривать. «Бесплатных услуг не бывает, бывают включенные в тариф по умолчанию для всех. Мы категорически против того, чтобы наши клиенты оплачивали услуги, которыми не пользуются. Сейчас более 90% клиентов регистрируются бесплатно онлайн. А кто хочет, чтобы его зарегистрировал агент в аэропорту, оплачивает эту услугу аэропорту. Почему все клиенты должны платить за услугу регистрации? Мы, напротив, хотим снижать цены на перелет», – заявил «Ведомостям» официальный представитель «Победы».

Ранее ММТП провела проверку на предмет соблюдения авиакомпанией прав пассажиров. Проверка была инициирована после получения ведомством жалоб на введение авиакомпанией платы в размере 25 евро за регистрацию на рейсы в аэропортах других стран. В ходе проверки сотрудники ММТП пришли к выводу, что перевозчик или обслуживающая компания обязаны в соответствии с Федеральными авиационными правилами обеспечить в аэропорту регистрацию пассажиров и оформление багажа к перевозке, при этом дополнительная плата не должна взиматься. «Нововведение авиакомпании напрямую противоречит указанным положениям закона», – считают в прокуратуре.

Для устранения выявленных в ходе проверки нарушений прокуратура подала иск в Щербинский суд Москвы с требованием привести правила авиакомпании в соответствии с нормами законодательства. Щербинский суд отказал прокуратуре в удовлетворении иска. Позже транспортный прокурор обжаловал решение суда первой инстанции в Мосгорсуде.

Выбор редактора
Новости СМИ2
Хотите скрыть партнерские блоки? Оформите подписку и читайте, не отвлекаясь.
Arrow
Бизнес
Новости

Boeing инвестирует $20 млн в Virgin Galactic для развития космического туризма

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Boeing вложит в компанию Virgin Galactic британского миллиардера Ричарда Брэнсона (Forbes оценивает его состояние в $4,1 млрд) $20 млн, говорится в сообщении на сайте Boeing. Компании будут совместно работать над расширением космического туризма и преобразованием глобальных туристических технологий.

В компании уверены, что работа с Virgin Galactic ускорит развитие космических путешествий. Virgin Galactic инвестировала $1 млрд в создание многоразовых систем транспортировки человека в космос, говорится в сообщении. В декабре 2018 г. космический шаттл SpaceShipTwo компании Virgin Galactic во время испытательного полета впервые достиг границы с космосом. Он поднялся на 82 км над поверхностью Земли, прежде чем начал спуск. Через несколько минут после этого он приземлился.

В марте гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин рассказал, что госкорпорация заключила первые два контракта с американской компанией Space Adventures на запуск туристов в космос на корабле «Союз МС».  Запуски состоятся в 2020 и 2021 гг. В будущем «Роскосмос» планирует осуществлять до четырех пусков к МКС «Союз МС» в год. Рогозин уверен, что желающих полететь в космос будет много.

Хотите скрыть партнерские блоки? Оформите подписку и читайте, не отвлекаясь.
Arrow
Политика
Новости

Американский истребитель упал в Германии

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

На западе Германии в округе Трир-Саарбург (федеральная земля Рейнланд-Пфальц) потерпел крушение истребитель, сообщает ТАСС со ссылкой на представителя Военно-воздушных сил Германии. По его данным, истребитель принадлежал ВВС США.

«Речь об F-16, приписан к [американской] авиабазе Шпангдалем», – сказал представитель. Пилот катапультировался, его доставили в больницу. О его состоянии и причинах крушения информации нет, говорится в сообщении полиции города Трир, опубликованном в Twitter.

В пресс-службе авиабазы сообщили, что крушение произошло во время тренировочного полета. На земле пострадавших нет. По данным телерадиокомпании SWR3, инцидент произошел вдали от населенных пунктов.

Технологии
Новости

Sony объявила дату презентации PlayStation 5

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Sony представит игровую приставку PlayStation 5 в конце 2020 г., говорится в блоге корпорации.

«Она поступит в продажу как раз в период новогодних распродаж в конце 2020 г.», – уточнили в компании. Новая версия игровой консоли получит геймпад с улучшенной функцией вибрации. Например, пользователи, играющие в симулятор футбола, смогут различать покрытие стадиона. «Вы сможете почувствовать различные текстуры, когда пробегаете по травяным полям или проходите по грязи», – говорится в сообщении.

«Второе новшество – это то, что мы называем адаптивными триггерами, которые встроены в кнопки триггеров (L2/R2). Игроки смогут регулировать силу нажатия так, чтобы чувствовать, например, тактильное ощущение от натяжения лука или ускорение внедорожника на каменистой местности», – отмечается в блоге. В сочетании с тактильными ощущениями настройка триггеров позволит лучше имитировать различные действия, поясняет Sony.

Создавая новое поколение игровой консоли, Sony стремилась «усилить эффект погружения», заявил в интервью изданию Wired президент и главный исполнительный директор Sony Interactive Entertainment Джим Райан.

Ранее корпорация Microsoft сообщила, что новое поколение конкурирующей игровой консоли Xbox поступит в продажу в конце 2020 г.

Выбор редактора
Финансы
Новости

Росфинмониторинг предупредил россиян о псевдоброкерах

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Росфинмониторинг предупредил россиян о случаях мошенничества со стороны иностранных псевдоброкеров, предлагающих услуги по удаленной торговле на финансовых рынках. По мнению ведомства, эти компании занимаются незаконной деятельностью, целью которой является выманивание денег у граждан. Речь идет о компаниях, работающих под названиями «Teletrade», «Grandcapital», «Delloy Trаde», «Global FX», «Kappabrokers», «Go Capitals FX», «KBCapitals», «10 Brokers», «Swis Trade», «Born to Trade», «Barclays Trade», «WerCrypto». «Названия компаний могут изменяться, использоваться известные названия банков и мировых компаний и другие варианты рекламы для создания видимости своей солидности и благонадежности с целью введения в заблуждение и манипуляций», – отмечается в сообщении ведомства.

Псевдоброкеры используют недостаточную информированность россиян о законах, регулирующих рынок ценных бумаг, а также желание инвестировать денежные средства с максимальной выгодой. Они предлагают гражданам поучаствовать в торговле на рынке Forex или иных рынках, перечислив средства на торговый счет. После поступления денег на счет мошенники создают видимость проведения финансовых операций, в результате которых средства гражданина якобы увеличиваются на счете. Далее под разными предлогами клиента просят внести дополнительные взносы. При попытке владельца счета забрать деньги псевдоброкер закрывает счет и прерывает контакт с клиентом.

Так как иностранные псевдоброкеры являются нерезидентами, они не имеют лицензии Центробанка России, не являются членами саморегулируемых организаций, уточнили в Росфинмониторинге. Ведомство рекомендует перед началом сотрудничества изучить законы, регулирующие данный вид деятельности, а также ознакомиться с отзывами о компаниях, предоставляющих такой вид услуг.

Выбор редактора
Авто
Новости

Nissan назначила нового гендиректора компании

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Nissan Motor назначила гендиректором компании Макото Учида, сообщила компания. Сейчас Учида занимает должности старшего вице-президента японского автопроизводителя и президента китайской Dongfeng Motor. Учида сменит Ясухиро Ямаучи, который временно исполнял обязанности гендиректора после отставки 16 сентября Хирото Сайкавы. Также компания назначила главным исполнительным директором Ашвани Гупту, а его заместителем – старшего вице президента Джуна Секи. Назначения вступят в силу не позднее 1 января 2020 г., говорится в сообщении компании.

Новое руководство поможет компании перевернуть неприятную страницу после ареста бывшего гендиректора Карлоса Гона и досрочной отставки Сайкавы, отмечает Automotive News. Учида, работавший в японской компании с 2003 г., имеет опыт работы в закупках с партнером по альянсу Renault. Учида руководил операциями Nissan в Китае с 2018 г., за последние годы этот рынок обеспечивал около трети оборота компании. Гупта, бывший топ-менеджер Nissan и Renault, сейчас является главным операционным директором третьего партнера по альянсу – Mitsubishi Motors. Ожидается, что Гупта и Учида будут работать вместе в качестве лидеров группы, что будет отличать новую систему управления от авторитарного стиля Гона.

Учида, которому сейчас 55 лет, до прихода в Nissan работал в машиностроительной компании Nissho Iwai. Работая в Nissan, занимал различные должности по всему миру, в том числе работал в Renault Samsung в Южной Корее. Он изучал богословие в университете Дошиша, что является необычным образованием для топ-менеджеров автомобильной промышленности, отмечает Automotive News.

Гупта, которому сейчас 49 лет, был одним из претендентов на высшую должность в компании, его кандидатуру поддерживал председатель правления Renault Жан-Доминик Сенар. Гупту считают сторонником укрепления альянса между тремя автопроизводителями. Он родился в Дехрадуне (Индия), окончил там инженерный колледж, получил диплом французской бизнес-школы INSEAD. Он начал работать 1992 г. в области планирования и закупок, в 1996 г. пришел на работу в Honda (работал в Индии и в Японии). В 2006 г. стал генеральным менеджером по закупкам Renault India, в 2008 г. перешел в совместную закупочную организацию Renault-Nissan во Франции. Затем работал в Datsun, руководил подразделением коммерческих грузовых автомобилей альянса Renault-Nissan-Mitsubishi в 2017 г., в начале этого года перешел в Mitsubishi Motors.

Секи, 58 лет, бывший руководитель подразделения Nissan в Китае, начал работать в Nissan стажером в 1986 г., занимал различные должности в подразделениях проектирования и производства.

Выбор редактора
Политика
Новости

Россия и Турция перейдут на расчеты в нацвалютах

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Минфин и министерство казначейства и финансов Турции подписали соглашение о взаиморасчетах в национальных валютах. Об этом говорится на сайте Минфина. С российской стороны документ подписал первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов, с турецкой – министр казначейства и финансов Берат Албайрак.

Документ поможет сторонам постепенно перейти к использованию рубля и лиры при расчетах между двумя странами. Кроме этого планируется расширить возможности приема в Турции российских карт «Мир», а также подключение турецких банков и компаний к системе передачи финансовых сообщений Банка России (СПФС) (российский аналог SWIFT). Для повышения уровня обеспечения ликвидностью в национальных валютах будут развиваться инструменты выпуска долговых ценных бумаг на национальных рынках двух стран, говорится в сообщении.

В декабре 2016 г. президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган предложил президенту России Владимиру Путину перейти на взаиморасчеты в национальных валютах. «Я предложил Путину заниматься торговлей в нацвалютах. Мы будем платить рублями за все, что покупаем у вас. А вы платите нам в лирах», – сообщил Эрдоган. По итогам 2018 г. товарооборот между странами вырос на 16% и достиг $25,5 млрд, сообщает «РИА Новости».

Политика
Новости

Сенатор Клишас предложил блокировать пользователей мессенджеров

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

В Госдуму внесли проект закона о блокировке пользователей e-mail-сервисов и мессенджеров, распространяющих запрещенную в России информацию. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на председателя комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрея Клишаса, являющегося одним из авторов документа. Соавторами законопроекта являются также сенаторы Александр Башкин, Людмила Бокова и Александр Карлин.

«В целях распространения на электронные почтовые сервисы обязанностей, возлагаемых действующей нормой закона на мессенджеры, новая редакция устанавливает общее для них понятие – организатор сервиса обмена сообщениями», – заявил Клишас.

Одновременно с этим документом вносятся изменения в КоАП России, предусматривающие административную ответственность организаторов сервисов. Также законопроектом корректируются положения закона, касающиеся ограничения переписки.

«На практике целесообразно полностью блокировать пользователя, а не отдельные отправляемые им сообщения», – отметил Клишас. Он не пояснил, как на практике будут реализовываться положения законопроекта.

Читать ещё
Preloader more
Фото
Хотите скрыть партнерские блоки? Оформите подписку и читайте, не отвлекаясь.
Arrow