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Суд раскрыл детали иска прокуратуры Москвы к оппозиционерам

Прокуратура Москвы подала иск к Алексею Навальному и другим оппозиционерам из-за расходов Росгвардии во время несогласованных акций протеста 27 июля и 3 августа. Об этом «Коммерсанту» сообщила пресс-секретарь Черемушкинского районного суда Ирэна Козаева.

Иск был подан 4 сентября. Помимо Навального ответчиками по нему стали еще семь человек — Илья Яшин, Олег Степанов, Александр Соловьев, Любовь Соболь, Владимир Милов, Иван Жданов и Георгий Албуров.

Как рассказала Козаева, претензии прокуратуры связаны с тем, что Росгвардия в дни несогласованных акций задействовала «дополнительные силы» на обеспечение порядка и понесла дополнительные расходы на оплату на оплату труда и расходы на горюче-смазочные материалы. В этой связи ведомство требует с Милова, Жданова, Соловьева, Яшина, Навального, Степанова и Соболь за организацию несогласованной акции 27 июля солидарно более 2,5 млн руб., а с Соболь и Албурова за организацию 3 августа — 2,3 млн руб.

Ранее суд оставлял иск прокуратуры без движения. Козаева пояснила, что «там были определенные недостатки из-за тех документов, которые были представлены в качестве обоснования требований». Но теперь иск принят к производству, и на 21 октября назначена досудебная беседа.

Накануне Симоновской районный суд раскрыл детали исков ГУ МВД по Москве, ответчиками по которому стали те же оппозиционеры. Управление потребовало возместить ему ущерб из-за «привлечения сил и средств на обеспечение общественного порядка» на несогласованных акциях 27 июля и 3 августа. Сумма требований по одному из исков — почти 8,5 млн руб., по второму – 9,4 млн руб.