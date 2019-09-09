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Прокурор Москвы подал иск к Навальному и другим оппозиционерам

Ведомости
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Прокурор Москвы подал иск к Алексею Навальному, Любови Соболь, Илье Яшину и другим оппозиционерам, говорится в картотеке Черемушкинского районного суда. На это обратил внимание руководитель правозащитной группы «Агора» Павел Чиков.

Иск был подан 4 сентября, а 9 сентября оставлен без движения. В картотеке суть иска не сообщается, не смогла ее уточнить и пресс-секретарь суда Ирэна Козаева в разговоре с «МБХ медиа». По ее словам, речь идет о «взыскании определенных денежных сумм».

Ранее иски к оппозиционерам подали ГУП «Московский метрополитен», ГУП «Мосгортранс», ГБУ «Автомобильные дороги», ООО «Анкор» (владелец ресторана «Армения» на ул. Тверской), а также служба такси – ООО «М.Такси коммуникации». Их общая сумма превысила 14 млн руб. Так компании оценили полученный ими ущерб от проведения в Москве несогласованной акции протеста 27 июля.

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Песков объяснил, почему Путин не встречал выданных Украиной пленных

Ведомости
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил почему Владимир Путин не приехал встречать выданных Украиной пленных. По словам Пескова, это не пленные, а удерживаемые лица и встречать их «не прерогатива главы государства». «Глава государства свою часть пути прошел для того, чтобы этот обмен смог состояться. Это является главным, а не приезд или неприезд в аэропорт», — сообщил он журналистам.

Имена участников обмена Песков не назвал. «По спискам я никаких комментариев давать не буду. Это был обмен удерживаемыми лицами. Мы позитивно оцениваем и приветствуем состоявшийся обмен», — сообщил он. Он добавил, что в обмене «важна проделанная работа, которая предшествовала тому, что вы видели на картинке телевизоров».

7 сентября Россия и Украина обменялись задержанными и заключенными по формуле «35 на 35». В Россию вернулся главный редактор «РИА Новости Украина» Кирилл Вышинский. Имена других участников обмена в Кремле пообещали назвать позже. На Украину вернулись украинские моряки, участвовавшие в конфликте в Керченском проливе, а также режиссер Олег Сенцов. Президент Украины Владимир Зеленский встречал их лично в аэропорту.

Как на Украине встретили возвращенных из России моряков и режиссера Сенцова. Фото

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Новости

Telegram начал публичное тестирование своего блокчейна

Ведомости
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Telegram выложил в открытый доступ тестовую версию своего блокчейна Telegram Open Network (TON). Ссылки на архив с кодом блокчейна и репозиторий на Github, где лежит обновляемый код, появились на сайте test.ton.org.

Это информация для разработчиков, которая позволяет установить у себя тестовую версию блокчейна, включая полную ноду (узел блокчейн-сети) и валидатор (участник сети, который подтверждают транзакции в блокчейне), отмечается на сайте. Помимо кода на странице также выложены инструкции по установке ноды и преобразованию ее в валидатор. Также на тестовой странице выложена документация TON: описание блокчейна и его элементов, а также языка программирования Fift для создания смарт-контрактов в блокчейне TON. Все документы подписаны Николаем Дуровым (брат Павла Дурова и сооснователь Telegram).

Закрытое тестирование TON началось в апреле 2019 г. На тот момент разработчики получили доступ к клиенту, который подключался к единственной ноде, которая была у самого TON, рассказывал участник тестирования.

Оценивать работоспособность блокчейн-сети из одной ноды не имело смысла, говорил ранее партнер Qiwi Blockchain Technologies Константин Кольцов. А вот после появления в открытом доступе кода ноды и валидатора можно будет оценить потенциальную скорость транзакций, способен ли блокчейн к масштабированию, надежно ли работает подтверждение блоков в блокчейне, объяснял он.

TON – это блокчейн-платформа, которую разрабатывает команда Дурова. На ее разработку Telegram в начале 2018 г. привлек $1,7 млрд. В экосистеме TON будет все – от контента до различных сервисов, товаров и услуг. Внутри TON будет обращаться криптовалюта под названием Gram. При этом у Telegram есть обязательство перед инвесторами – запустить до 31 октября 2019 г. рабочую блокчейн-сеть. В противном случае команда обещала вернуть вложенные деньги.

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Политика
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В ООН призвали расследовать действия полиции во время протестов в Москве

Ведомости
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Верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет обеспокоена действиями полиции во время протестных акций в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму. Об этом она сообщила во время выступления на 42-й сессии Совета ООН по правам человека (СПЧ) в Женеве, передает ТАСС.

Бачелет заявила, что поддерживает призывы президентского СПЧ расследовать информацию о чрезмерном применении силы полицией. Я призываю власти поддерживать свободу выражения мнения, право на мирные собрания и право на участие в общественной жизни, сообщила она.

20 августа международная правозащитная группа «Агора» обратилась к спецдокладчикам ООН по пыткам, вопросам права на свободу мнения и права на свободу мирных собраний. Поводом стали многочисленные разгоны мирных демонстраций в Москве в июле и августе. Правозащитники утверждают, что, применив насилие и прибегнув к «некорректному уголовному преследованию», власти нарушили несколько положений Международного пакта о гражданских и политических правах, а также Конвенцию ООН против пыток.

Митинги в Москве проходили с середины июня, большинство из них были несогласованными и сопровождались массовыми задержаниями. По объединенному уголовному делу о массовых беспорядках и применении насилия в отношении сотрудников полиции были арестованы девять человек. 3 сентября СКР прекратил уголовное преследование четырех фигурантов дела, в их действиях не нашли состава преступления. Пять человек получили реальные сроки.

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Политика
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Во время избирательной кампании в России возбудили 11 уголовных дел

Ведомости
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В России во время избирательной кампании правоохранительные органы возбудили 11 уголовных дел, четыре из них – в Москве, передает «Интерфакс» со ссылкой на заявление председателя Центризбиркома (ЦИК) Эллы Памфиловой. По ее словам, уголовные дела также возбудили в Краснодарском и Камчатском краях, Тыве, в Новосибирской и Курганской областях, а также в Татарстане.

Всего во время избирательной кампании в МВД было подано более 3600 сообщений о нарушениях законодательства, в единый день голосования, 8 сентября – более 1280 жалоб.

По словам Памфиловой, единый день голосования в целом прошел спокойно. В четырех российских субъектах были или будут отменены итоги голосования по восьми избирательным участкам из-за нарушений, не позволяющих «с достоверностью определить волеизъявление избирателей», уточнила она. «Я всех коллег настоятельно призываю, даже не прошу, а требую: не спешите моментально подводить итоги и рапортовать. Вот сейчас должны внимательно оперативно рассмотреть все жалобы, но по существу, для того чтобы не перебрасывать потом на суды то, что можете сделать вы сами», – добавила Памфилова. Она также призвала коллег передавать материалы о нарушениях в правоохранительные органы.

В Единый день голосования состоялось около 6000 избирательных кампаний и референдумов разного уровня в 85 российских субъектах.

Как прошли выборы в Мосгордуму

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Google и Facebook ответили на обвинения во вмешательстве в выборы

Ведомости
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Google и Facebook ответили на обвинения Роскомнадзора о распространении политической рекламы во время выборов депутатов Мосгордумы 8 сентября.

По данным Google, компания поддерживает ответственные политические рекламные объявления, соответствующие местному законодательству, говорится в сообщении пресс-службы компании. Однако была ли на сайтах компании политическая реклама в России, в Google уточнять не стали. В российском офисе Facebook сообщили, что за соблюдение избирательного законодательства несут ответственность рекламодатели. Если Facebook получает сообщения о нарушениях, то принимает меры, указали в пресс-службе.

Роскомнадзор нашел политические рекламные объявления в соцсети и на видеосервисе YouTube (принадлежит Google). В ведомстве расценили ситуацию как «вмешательство в суверенные дела России и воспрепятствование проведению демократических выборов в Российской Федерации». Представитель Роскомнадзора Вадим Ампелонский сообщал, что это уже не первый случай, когда в «день тишины» на платформах Google и Facebook публикуется политическая реклама. Однако конкретных примеров такой рекламы в Роскомнадзоре не предоставили.

В середине августа в Госдуме создали комиссию по расследованию иностранного вмешательства во внутренние дела России. В эту комиссию направят факты нарушений правил агитации со стороны Google и Facebook, сообщал Ампелонский.

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Бизнес
Новости

Китайские госкомпании заинтересовались долей ВТБ в En+

Ведомости
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Две китайские промышленные группы, связанные с государством, интересуются долей ВТБ в En+, пишет газета Financial Times (FT) со ссылкой на источники, знакомые с ходом переговоров. О каких именно китайских компаниях идет речь, газета не уточняет. На данный момент ВТБ принадлежит 21,68% En+, напоминает FT.

По словам одного из источников, стороны еще не начали обсуждать детали сделки, однако к ней «серьезный интерес с обеих сторон». Несмотря на это, соглашение о заключении сделки может быть не достигнуто, добавил он. По словам второго источника, китайские компании заинтересовались долей в En+ в первую очередь из-за экологических проблем в стране, которые усилили стремление к низкоуглеродистым промышленным активам. Китайские компании хотят увеличить свое присутствие на российском рынке возобновляемой энергетики (En+ принадлежат гидроэлектростанции), сказал он.

«Это не соответствует действительности. Мы не комментируем слухи и домыслы, которые существуют на рынке», — сообщили «Ведомостям» в пресс-службе ВТБ. Официально En+ не комментирует данную информацию.

En+ является холдинговой структурой производителя алюминия UC Rusal. Весной прошлого года в отношении этих компаний и их основателя Олега Дерипаски минфин США ввел санкции. В январе текущего года En+ и UC Rusal вышли из-под санкций после отказа Дерипаски от акционерного и управленческого контроля.

На данный момент у En+ нет контролирующего акционера: Дерипаске принадлежит 44,95% после передачи части его доли ВТБ и фонду «Вольное дело», а также обмена с швейцарским трейдером Glencore. Бизнесмен имеет право голосовать не более чем 35% акций En+. Права голоса по акциям, переданным ВТБ, находятся у американских трасти. Ранее Glencore получил 10,55% в En+ в обмен на пакет акций в UC Rusal. Бывшие члены семьи Дерипаски имеют в собственности 6,7% акций En+, фонд «Вольное дело» контролирует 3,22%, в свободном обращении на бирже еще около 9,4% акций.

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Технологии
Новости

Bloomberg: Apple и Foxconn нарушили законы Китая при производстве iPhone

Ведомости
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Apple и ее производственный партнер Foxconn Technology Group нарушили трудовое законодательство Китая, используя слишком много временного персонала на крупнейшей фабрике по производству iPhone в Чжэнчжоу. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на расследование некоммерческой правозащитной группы China Labor Watch.

Согласно исследованию, в августе количество временных сотрудников на фабрике (в том числе школьников) превышало 50% вместо допустимых 10%. В 2018 г. доля временных сотрудников составляла 55%. В августе этот показатель был примерно 50%. Однако в конце месяца многие школьники вернулись к занятиям и количество временных работников снизилось до 30%, что также является незаконным, говорится в исследовании.

В Аpple агентству сообщили, что компания признает факт нарушения трудового законодательства и «тесно сотрудничает с Foxconn для решения этой проблемы». Foxconn Technology Group также признала нарушения закона. «Apple переносит затраты от торговой войны между Китаем и США на рабочих и получает прибыль от использования их труда», – говорится в сообщении правозащитной группы.

Тайваньская Foxconn Technology Group – крупнейший в мире производитель электроники по контрактам и поставщик Apple. Компания основана в 1974 г. В 2018 г. ее выручка составила 5,2 трлн тайваньских долларов ($166 млрд).

Политика
Новости

Биатлонист Шипулин побеждает на выборах депутата Госдумы от Свердловской области

Ведомости
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Биатлонист Антон Шипулин на дополнительных выборах в Госдуму в Свердловской области набрал 41,57% голосов избирателей, свидетельствуют данные ЦИК по итогам обработки 99,77% протоколов.

Шипулин выдвигался от «Единой России». Его ближайший соперник Алексей Коровкин от «Справедливой России» получил 24,03% голосов. Кандидат от КПРФ Габбас Даутов набрал 13,81%, кандидат от ЛДПР Евгения Чудновец – 7,49%, кандидат от «Яблока» Ирина Скачкова набрала 3,55%.

Госдума в январе досрочно прекратила полномочия депутата от «Единой России» Сергея Бидонько, избранного по Серовскому одномандатному избирательному округу в Свердловской области. Он был назначен заместителем губернатора региона.

Шипулин – олимпийский чемпион 2014 г. в эстафете, серебряный призер Олимпиады 2010 г. в той же дисциплине. Шесть раз он становился призером чемпионатов мира – получил три серебра и три бронзы, а также стал чемпионом мира в эстафете в 2017 г. В декабре прошлого год Шипулин объявил о завершении спортивной карьеры. В апреле он подал документы для участия в праймериз «Единой России» на довыборы в Госдуму.

Политика
Новости

Лидер московских единороссов Метельский проигрывает выборы в Мосгордуму

Ведомости
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Лидер московского отделения «Единой России» Андрей Метельский проигрывает выборы в Мосгордуму в округе № 15, передает «Интерфакс». Он избирался в городскую думу с 2001 г. В этом округе побеждает кандидат от КПРФ Сергей Савостьянов.

Ночью во время подсчета голосов долго не был известен разрыв между единороссом и кандидатом от КПРФ. Член Совета по правам человека при президенте России Екатерина Винокурова даже связывалась с председателем ЦИК России Эллой Памфиловой, поскольку в округе № 15 наблюдатели сообщали о возможных фальсификациях результатов голосования.

Избирательная кампания в этом округе проходила неспокойно: Метельский подавал иск о снятии с выборов Савостьянова из-за «нарушения авторских прав на сайте кандидата», но позже отозвал его. Кроме того, Метельский подавал в суд иск о защите чести к политику Алексею Навальному, муниципальному депутату по столичному району Зюзино Константину Янкаускасу и Фонду борьбы с коррупцией (ФБК).

Поводом стало расследование ФБК, в котором утверждалось, что семья Метельского владеет сетью отелей в Австрии и дорогостоящей недвижимостью. При этом основная часть имущества и бизнеса записана на родственников Метельского, в том числе на его мать, жену и сына. В том материале указывалось, что матери Метельского принадлежит пентхаус на Чистых прудах, квартира в районе Патриарших прудов, две дачи в Подмосковье. На компании сына Метельского и его советника Петра Ивановского оформлены четыре отеля в Австрии.

Депутат Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин направил запрос на имя Андрея Чоботова, начальника управления президента России по вопросам противодействия коррупции, о проведении проверки в отношении Метельского. В Кремле обещали рассмотреть вопрос о соблюдении антикоррупционного законодательства депутатом Метельским.

Политика
Новости

ЦИК Абхазии заявил о победе Хаджимбы во втором туре выборов

Ведомости
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Действующий президент Абхазии Рауль Хаджимба побеждает во втором туре выборов главы республики с 47,38% голосов, передает «РИА Новости» со ссылкой на предварительные данные ЦИК. При этом его оппонент, лидер оппозиционной партии «Амцахара» Алхас Квициния, получивший 46,19%, не признает результаты и намерен их оспорить.

Как отметили в ЦИК республики, второй тур выборов состоялся без нарушений законодательства. Явка, по предварительным данным, составила 65,98% (для признания выборов состоявшимися она должна достичь 25%). Явка избирателей во втором туре президентских выборов в Абхазии, по предварительным данным, составила 65,98%.

Квициния заявил, что готов оспаривать результаты выборов. При этом он призвал своих сторонников разойтись от здания республиканского ЦИК. «Даже если ЦИК объявит какие-то результаты, то мы будем оспаривать. Вы не расстраивайтесь, это юридический процесс. Мы включаем другой механизм – закона – и будем очень сильно давить на этот механизм – на закон», – сказал Квициния (цитата по ТАСС).

Второй тур выборов в Абхазии состоялся 8 сентября впервые в итории. И Хаджимба, и Квициния – пророссийские кандидаты. Сотрудничество с первым осуществлялось по линии Кремля, со вторым – по линии силовых структур, утверждает близкий к правительству республики источник.

Бизнес
Новости

«GM-АвтоВАЗ» возобновил производство после простоя из-за низкого спроса

Ведомости
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Совместное предприятие АО «АвтоВАЗ» и General Motors в Тольятти – «GM-АвтоВАЗ» – возобновило производство автомобилей, приостановленное на неделю из-за снижения спроса на Chevrolet Niva, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу предприятия.

Там отметили, что работа конвейера возобновлена в штатном режиме. «GM-АвтоВАЗ» со 2 по 6 сентября останавливал конвейер для оптимизации спроса и предложения на Chevrolet Niva. При этом отгрузка автомобилей продолжалась в обычном режиме.

Мощность «GM-АвтоВАЗа» – 98 000 машин в год, в прошлом году здесь было выпущено 31 332 шт. В январе – июле 2019 г. продажи Niva в России упали почти на 25% до 12 163 шт., гласят данные Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ). Весь рынок легковых и легких коммерческих автомобилей сократился на 2,4%. До этого рынок два года подряд рос. Представитель «АвтоВАЗа» не раскрыл производственные планы завода. Он лишь отметил, что производство гибко подстраивается под спрос.

Внедорожник Chevrolet Niva – единственный автомобиль, выпускаемый СП «GM-АвтоВАЗ». На 2016 г. планировался запуск производства Chevrolet Niva второго поколения, однако реализация проекта была отложена из-за отсутствия финансирования.

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