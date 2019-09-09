Прокурор Москвы подал иск к Навальному и другим оппозиционерам

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Telegram начал публичное тестирование своего блокчейна

Telegram выложил в открытый доступ тестовую версию своего блокчейна Telegram Open Network (TON). Ссылки на архив с кодом блокчейна и репозиторий на Github, где лежит обновляемый код, появились на сайте test.ton.org.

Это информация для разработчиков, которая позволяет установить у себя тестовую версию блокчейна, включая полную ноду (узел блокчейн-сети) и валидатор (участник сети, который подтверждают транзакции в блокчейне), отмечается на сайте. Помимо кода на странице также выложены инструкции по установке ноды и преобразованию ее в валидатор. Также на тестовой странице выложена документация TON: описание блокчейна и его элементов, а также языка программирования Fift для создания смарт-контрактов в блокчейне TON. Все документы подписаны Николаем Дуровым (брат Павла Дурова и сооснователь Telegram).

Закрытое тестирование TON началось в апреле 2019 г. На тот момент разработчики получили доступ к клиенту, который подключался к единственной ноде, которая была у самого TON, рассказывал участник тестирования.

Оценивать работоспособность блокчейн-сети из одной ноды не имело смысла, говорил ранее партнер Qiwi Blockchain Technologies Константин Кольцов. А вот после появления в открытом доступе кода ноды и валидатора можно будет оценить потенциальную скорость транзакций, способен ли блокчейн к масштабированию, надежно ли работает подтверждение блоков в блокчейне, объяснял он.

TON – это блокчейн-платформа, которую разрабатывает команда Дурова. На ее разработку Telegram в начале 2018 г. привлек $1,7 млрд. В экосистеме TON будет все – от контента до различных сервисов, товаров и услуг. Внутри TON будет обращаться криптовалюта под названием Gram. При этом у Telegram есть обязательство перед инвесторами – запустить до 31 октября 2019 г. рабочую блокчейн-сеть. В противном случае команда обещала вернуть вложенные деньги.