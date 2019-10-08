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Суд назвал причину и сумму исков московской полиции к Навальному и его сторонникам

ГУ МВД по Москве, подавшее иски к Алексею Навальному и другим оппозиционерам, просит возместить ущерб из-за «привлечения сил и средств на обеспечение общественного порядка» на несогласованных акциях. Об этом сообщила «Коммерсанту» пресс-служба Симоновского районного суда.

Первый иск подан к Навальному, Владимиру Милову, Илье Яшину, Ивану Жданову, Любови Соболь, Александру Соловьеву и Олегу Степанову из-за акции 27 июля. Сумма требований по нему составляет почти 8,5 млн руб. Второй подан к Соболь и Георгию Албурову из-за акции 3 августа, сумма — 9,4 млн руб. Таким образом общая сумма требований полиции — почти 18 млн руб.

Пресс-служба ГУ МВД по Москве не прокомментировала иски.

Управление полиции подало к оппозиционерам иски 30 сентября. Суть их ранее не раскрывалась.

В Москве с середины июля проходили акции в поддержку незарегистрированных кандидатов на выборах в Мосгордуму. На несогласованной акции 27 июля, по данным проекта «ОВД-инфо», были задержаны 1373 человека, 3 августа – 1001.

Из-за акций к оппозиционерам стали подавать иски различные предприятия, учреждения и компании, в частности ГБУ «Автомобильные дороги», ГУП «Мосгортранс» и ГУП «Московский метрополитен». По иску первого суд постановил взыскать с оппозиционеров 3,4 млн руб., по иску второго — 1,2 млн руб., по иску третьего — почти 55 000 руб.