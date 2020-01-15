Впервые высокопоставленный пост в Ватикане заняла женщина

Кроме того, в октябре прошлого года собрание ватиканских епископов попросило папу римского разрешить женщинам занимать некоторые церковные должности. Например, принимать сан диакона (низшая степень священства), который даст им право проводить обряды венчания, крестин, отпевания. Но служить мессы и принимать исповеди женщины не смогут. Такая реформа поможет решить проблему с нехваткой священнослужителей. Ватикан пока не принял решение по данному вопросу.