Впервые высокопоставленный пост в Ватикане заняла женщина
Папа римский Франциск назначил заместителем секретаря по отношениям с другими государствами Франческу Ди Джованни, передает Associated Press. Это первый случай, когда женщина заняла столь высокий пост в госсекретариате Ватикана.
66-летняя Ди Джованни работает в органах власти карликового государства почти 30 лет. Последнее время она занимала в секретариате должность специалиста по административно-юридическим вопросам, до этого занималась проблемами беженцев, международным гуманитарным правом, вопросами интеллектуальной собственности, туризма и прав женщин.
Папа Франциск ранее высказывался за более активную и важную роль женщин в Римско-католической церкви. За время его понтификата женщины неоднократно занимали важные посты в Ватикане.
Кроме того, в октябре прошлого года собрание ватиканских епископов попросило папу римского разрешить женщинам занимать некоторые церковные должности. Например, принимать сан диакона (низшая степень священства), который даст им право проводить обряды венчания, крестин, отпевания. Но служить мессы и принимать исповеди женщины не смогут. Такая реформа поможет решить проблему с нехваткой священнослужителей. Ватикан пока не принял решение по данному вопросу.