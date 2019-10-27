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Папу римского попросили разрешить женатым мужчинам становиться священниками

Собрание ватиканских епископов попросило главу католической церкви папу римского Франциска разрешить женатым мужчинам принимать сан священников. Об этом говорится в заявлении на сайте Ватикана. Пока речь идет только об Амазонии – регионе в западной части Южной Америки, где возникла проблема с нехваткой священников. Однако, как отмечает The Wall Street Journal, если папа примет такое решение, то женатые мужчины смогут становиться священниками впервые за тысячу лет.

В случае если папа одобрит эту инициативу, женатые мужчины, желающие принять сан священника, будут подвергаться жесткому отбору. В священники будут брать только тех, кто «законно создал стабильную семью», пользуется уважением в обществе и имеет церковное образование.

Кроме того, синод предложил рассмотреть возможность женщинам занимать некоторые церковные должности. Например, принимать сан диакона (низшая степень священства), который даст им право проводить обряды венчания, крестин, отпевания. Но служить мессы и принимать исповеди женщины не смогут.

Такая реформа поможет решить проблему с нехваткой священнослужителей, отметил синод. Сейчас, по его данным, в некоторых местах людям иногда приходится месяцами и годами ждать возможности принять участие в церковных обрядах. Ожидается, что окончательное решение будет принято до конца года.