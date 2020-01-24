Роспотребнадзор рекомендовал воздержаться от поездок в Китай

В сообщении приводятся данные государственного комитета по вопросам гигиены и здравоохранения КНР на 23 января. В мире зарегистрировано 633 случая заболевания, вызванного новым коронавирусом (2019-nCoV). 625 заболевших проживают в 25 регионах КНР, четыре — в Таиланде, по одному — в Японии, Республике Корея, США и Тайване. В Китае наибольшее число заболевших — в городе Ухань, столице провинции Хубей. Зараженные есть также в Пекине, Шанхае и провинции Гуандун. Вирус передается от человека к человеку. По данным китайских властей на 24 января, количество умерших от пневмонии, вызванной коронавирусом, достигло 25 человек.