Роспотребнадзор рекомендовал воздержаться от поездок в Китай
Роспотребнадзор рекомендовал россиянам отказаться от поездок в Китай. Это связано с распространением коронавирусной инфекции из китайского города Ухань, административного центра провинции Хубей. Об этом говорится в пресс-релизе, опубликованном на сайте ведомства.
«Роспотребнадзор рекомендует российским туристам воздержаться от посещения КНР до стабилизации эпидемиологической ситуации», — говорится в сообщении. В ведомстве отметили, что в России случаев болезни на выявлено, а санврачи ведут мониторинг за всеми прибывающими из КНР рейсами. Тем, кто поедет в Китай или за рубеж санврачи, в частности, советуют «не посещать рынки, где продаются животные, морепродукты».
В сообщении приводятся данные государственного комитета по вопросам гигиены и здравоохранения КНР на 23 января. В мире зарегистрировано 633 случая заболевания, вызванного новым коронавирусом (2019-nCoV). 625 заболевших проживают в 25 регионах КНР, четыре — в Таиланде, по одному — в Японии, Республике Корея, США и Тайване. В Китае наибольшее число заболевших — в городе Ухань, столице провинции Хубей. Зараженные есть также в Пекине, Шанхае и провинции Гуандун. Вирус передается от человека к человеку. По данным китайских властей на 24 января, количество умерших от пневмонии, вызванной коронавирусом, достигло 25 человек.
Власти провинции Хубэй ввели ограничительные мероприятия по перемещению людей из города Ухань, запрет на междугородние и международные рейсы из городского округа Хуанган, а также прекратили работу кинотеатров и баров. В городском округе Эчжоу прекращена работа железнодорожной станции. Пекин отменил часть крупных мероприятий, включая новогодние ярмарки, говорится в пресс-релизе.