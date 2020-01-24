В Шанхае вылечили первого пациента с коронавирусной пневмонией
В Шанхае врачи вылечили первого пациента, которому ранее был поставлен диагноз пневмония, вызванная новым типом коронавируса, передает информагентство Sina со ссылкой на национальную комиссию здравоохранения Китая. Речь идет о женщине 56 лет. Некоторое время она проживала в городе Ухань, в котором была зафиксирована вспышка неизвестного типа коронавируса. 10 января женщина почувствовала недомогание, сопровождавшееся повышенной температурой тела. 12 января она вернулась в Шанхай, вечером 15 января ее госпитализировали.
Лечение пациентки осуществлялось в городской больнице. Ее самочувствие постепенно улучшалось. После того, как температура тела женщины на протяжении шести дней держалась в пределах нормы, врачи провели несколько тестов на наличие коронавируса. Оба теста показали отрицательный результат. Врачи пришли к выводу, что воспаление было полностью устранено и выписали пациентку домой.
В конце декабря в китайском городе Ухань произошла вспышка пневмонии, ее возбудителем является неизвестный тип коронавируса. Вирус активно распространяется в странах Юго-Восточной Азии. По последним данным, он обнаружен у более чем 830 человек, 26 из них погибли. В России на данный момент нет заболевших новым типом коронавируса, сообщал Роспотребнадзор.