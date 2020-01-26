Израильтянка Иссахар попросила Путина о помиловании

Иссахар задержали в аэропорту «Шереметьево» в прошлом году. Она летела рейсом из Дели в Тель-Авив с пересадкой в Москве. В рюкзаке девушки обнаружили около 9 г гашиша. Иссахар признала хранение наркотических средств, но отрицала причастность к контрабанде наркотиков. Ее приговорили к семи с половиной годам колонии. Девушка обжаловала приговор и утверждала, что из-за плохого перевода не поняла вопросов правоохранителей и по ошибке признала хранение наркотика. На самом деле она не знала, что в ее сумке есть запрещенные вещества.