Израильтянка Иссахар попросила Путина о помиловании
Израильтянка Наама Иссахар, приговоренная в России к 7,5 года тюрьмы за контрабанду наркотиков, обратилась к Путину с ходатайством о помиловании. Об этом говорится в заявлении защиты Иссахар, партнеров Pen & Paper Вадима Клювганта и Алексея Добрынина.
«Сегодня мы обсудили с Наамой Иссахар заявление пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова о том, что для ее помилования необходимо ее личное обращение к президенту. В результате Наама приняла решение обратиться с ходатайством о помиловании и освобождении, и такое ходатайство ею уже подано в письменном виде в установленном порядке через администрацию следственного изолятора, в котором она находится»
Иссахар задержали в аэропорту «Шереметьево» в прошлом году. Она летела рейсом из Дели в Тель-Авив с пересадкой в Москве. В рюкзаке девушки обнаружили около 9 г гашиша. Иссахар признала хранение наркотических средств, но отрицала причастность к контрабанде наркотиков. Ее приговорили к семи с половиной годам колонии. Девушка обжаловала приговор и утверждала, что из-за плохого перевода не поняла вопросов правоохранителей и по ошибке признала хранение наркотика. На самом деле она не знала, что в ее сумке есть запрещенные вещества.
Во время визита в Израиль 23 января Путин встретился с матерью осужденной девушки – Яффой Иссахар и патриархом Иерусалимским Феофилом III. По итогам встречи Путин сказал журналистам, что Иссахар из хорошей семьи и он учтет просьбу ее матери при принятии решения о помиловании. Президент добавил, что с девушкой «все будет хорошо». В то же время Иссахар навестила в СИЗО уполномоченная по правам человека в России Татьяна Москалькова.