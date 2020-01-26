Вместе с легендой NBA Коби Брайантом погибла его 13-летняя дочь Джианна
При крушении вертолета в городе Калабасас в округе Лос-Анджелес в Калифорнии погибли пять человек, среди них — пятикратный чемпион НБА по баскетболу Коби Брайaнт и его 13-летняя дочь Джианна. Об этом сообщает Wall Street Jornal со ссылкой на руководство лиги.
Как пишет издание, Джианна Брайант сама была начинающей звездой баскетбола, и ее отец часто делился своими фотографиями и видео с миллионами подписчиков в социальных сетях. По данным EPSN, вместе с отцом и дочерью в вертолете летел ровесник Джианны и его родители. Они направлялись на баскетбольный матч.
Ранее информацию о гибели пяти человек при крушении вертолета подтвердила мэрия Калабасаса. Авиакатастрофа произошла около 10 утра по местному времени.
Коби Брайaнту был 41 год. Он один из величайших игроков в истории баскетбола. В течение 20 сезонов Брайант выступал за «Лос Анджелес Лейкерс», став с этой командой пятикратным чемпионом НБА. Всего за карьеру в НБА он набрал 33 643 очков. В 2008 г. и 2012 г. Брайaнт в составе сборной США по баскетболу становился олимпийский чемпионом.